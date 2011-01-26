3 комплекта баннеров для сайта

Создать 3 комплекта неанимированных баннеров для сайта торговой площадки, 6 основных форматов баннеров по 3 вида каждого формата, всего примерно 18 баннеров +-3.

В рамках одного комплекта должна быть общая идея, но баннеры должны быть разнообразными, т.е. вариант одно изображение просто в 6 разных форматах не устроит.

Выбранному исполнителю будет предоставлена суть идеи проекта, идеи визуализации и слоганы, можно и нужно будет проявить фантазию.

От вас предложение по цене, срокам, ссылки на примеры баннеров