3 комплекта баннеров для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт20 заявок254 просмотра

Создать 3 комплекта неанимированных баннеров для сайта торговой площадки, 6 основных форматов баннеров по 3 вида каждого формата, всего примерно 18 баннеров +-3.

В рамках одного комплекта должна быть общая идея, но баннеры должны быть разнообразными, т.е. вариант одно изображение просто в 6 разных форматах не устроит.

Выбранному исполнителю будет предоставлена суть идеи проекта, идеи визуализации и слоганы, можно и нужно будет проявить фантазию.

От вас предложение по цене, срокам, ссылки на примеры баннеров

14 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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