seregakott

Сергей seregakott

 
37 летУкраина/Энергодар
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Аналог сайта

    Добрый день ! Нужен подобный сайт tfile.ru со всеми функциями + парсер торрентов + дизайн ! От Вас цены отдельно за все Ваши услуги . С ув.Серёга

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Торрент трекер

    Вечер добрый ! Меня интересует создание сайта торрент трекера . Примеры http://megashara.com , http://www.fast-torrent.ru , http://www.torrentino.com На какой лучше CMS реализовать или написать с нуля ? Так же интересует дизайн . Пишите Вашу стоимость проекта ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Созданиие сервиса хостинга картинок

    Доброго времени суток ! Интересует проект . Сервис хостинга картинок . Хотелось бы создание или доделка скриптов примерно таких сайтов как radikal.ru fastpic.ru 10pix.ru и т.д , хотелось бы узнать Ваши цены и предложения ! ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аналог проекта

    Доброго времени Суток ! Нужен сайт мониторинга обменна валют на прмере obmenniki.com От Вас цены и сроки . За ранее благодарен .

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправить шаблон

    Добрый день ! Нужно поправить шаблон под свой сайт . Сайт на joomla . По примеру сайта hohota.net описываю как должен выглядить шаблон Шаблон должен быть резиновым, выглядеть красиво, отображаться в браузерах кроссбраузерно, валидно . В хедере ...

    JoomlaСайт на Joomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать шаблон

    Добрый вечер ! Есть шаблон джумла , нужно его чучуть переделать под свой сайт , добавить по сути парочку модулей и подкоректировать css . Жду предложений и цен !

    CSSJoomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Хостинг фото

    Доброго времени суток ! Требуется система управления сайтом для хостинга картинок ! Таких в интернете много но со своими минусами ! Хотелось бы создание или доделка скриптов примерно таких сайтов как radikal.ru fastpic.ru 10pix.ru ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон для joomla 1.5

    Доброго времени суток ! Необходимо создание шаблона для Joomla . Сайт будет развлекательного направления , картинки ,приколы, и т.д Шаблон должен выглядеть красиво, кроссброузерно, валидно .

    Joomla
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад