seregakott

Добрый день ! Нужен подобный сайт tfile.ru со всеми функциями + парсер торрентов + дизайн ! От Вас цены отдельно за все Ваши услуги . С ув.Серёга
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго утра ! Необходим скрипт по сбору денег вебмани ! С Вас сроки и сумма .Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вечер добрый ! Меня интересует создание сайта торрент трекера . Примеры http://megashara.com , http://www.fast-torrent.ru , http://www.torrentino.com На какой лучше CMS реализовать или написать с нуля ? Так же интересует дизайн . Пишите Вашу стоимость проекта ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый вечер ! Требуется сайт выгодного курса обмена электронных валют вебмани , яндекс , и т.д ( ну то есть всех электронных валют ) От Вас цены и сроки . За ранее Вам благодарен .Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток ! Интересует проект . Сервис хостинга картинок . Хотелось бы создание или доделка скриптов примерно таких сайтов как radikal.ru fastpic.ru 10pix.ru и т.д , хотелось бы узнать Ваши цены и предложения ! ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени Суток ! Нужен сайт мониторинга обменна валют на прмере obmenniki.com От Вас цены и сроки . За ранее благодарен .Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток ! Нужен аналог сайта пример сайтов 2ip.ru, speed.io Ваши цены и срокиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день ! Нужно поправить шаблон под свой сайт . Сайт на joomla . По примеру сайта hohota.net описываю как должен выглядить шаблон Шаблон должен быть резиновым, выглядеть красиво, отображаться в браузерах кроссбраузерно, валидно . В хедере ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый вечер ! Есть шаблон джумла , нужно его чучуть переделать под свой сайт , добавить по сути парочку модулей и подкоректировать css . Жду предложений и цен !HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток ! Требуется система управления сайтом для хостинга картинок ! Таких в интернете много но со своими минусами ! Хотелось бы создание или доделка скриптов примерно таких сайтов как radikal.ru fastpic.ru 10pix.ru ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток ! Необходимо создание шаблона для Joomla . Сайт будет развлекательного направления , картинки ,приколы, и т.д Шаблон должен выглядеть красиво, кроссброузерно, валидно .Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад