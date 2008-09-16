sergeylaletin

Сергей Лалетин sergeylaletin

 
42 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Лалетин Сергей Сергеевич

Возраст : 25 лет / 07.01.81 /

Семейное положение : не женат

Прописка : г Железнодорожный, ул. Юбилейная д. 1 кв. 41 /30 мин. от метро Курская / Новогиреево

Контактные телефоны : 8-903-700-45-86 ; 8-096-304-86-15 /дом /

Образование : среднеспециальное; неок- высшее / ИСБТиСУ / институт современных бизнес-технологий и систем управления /. Факультета дизайн и графика.

Дополнительные сведения : Права категории «В,С», Английский язык / базовый /, ПК word, excel, outlook, internet, 1С, графические редакторы:

Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Macromedia Flash.

3D Max (начинающий) платформа PC

Знание "Железа".

Хобби:

Рисунок от руки (средний).

Фотография.

Ре-стайлинг одежды.

Портфолио
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