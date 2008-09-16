Сергей Лалетин sergeylaletinsergeylaletin
42 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Лалетин Сергей Сергеевич
Возраст : 25 лет / 07.01.81 /
Семейное положение : не женат
Прописка : г Железнодорожный, ул. Юбилейная д. 1 кв. 41 /30 мин. от метро Курская / Новогиреево
Контактные телефоны : 8-903-700-45-86 ; 8-096-304-86-15 /дом /
Образование : среднеспециальное; неок- высшее / ИСБТиСУ / институт современных бизнес-технологий и систем управления /. Факультета дизайн и графика.
Дополнительные сведения : Права категории «В,С», Английский язык / базовый /, ПК word, excel, outlook, internet, 1С, графические редакторы:
Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Macromedia Flash.
3D Max (начинающий) платформа PC
Знание "Железа".
Хобби:
Рисунок от руки (средний).
Фотография.
Ре-стайлинг одежды.
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Портфолио
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