Не смотря на недавнее появление в сервисе, проявил все свои таланты с первого же заказа. Обращался по поводу создания web-парсера под windows. По возможностям, созданный скрипт даже превысил изначально требуемый от него функционал. Замечу, что в подобном деле важны не только основные навыки специалиста, но и умение понять и вникнуть в задачу – слиться с ней. Все это продемонстрировал Дмитрий при работе над проектом и результат получился соответствующий. Определенно, буду обращаться и дальше. Всячески рекомендую и Вам!