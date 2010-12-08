Нужно разместить пару сайтов в DMOZ. Top: World: Russian: Страны и регионы: Европа: Россия: Бизнес и экономика: Торговля: Компьютеры и оргтехника
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- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Периодически нужны переводы с польского/на польский. Объем работы, разумеется, не очень большой. Во вложении текущее задание.Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужно 5 слайдеров 903x315 на сайт по тематике IT. Подробнее по почте.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Задачи: - получать в соответствие партномерам товара минимальную цену из подсвеченных желтым предложений - исходный вид данных - столбцы партномеров (артикулов) в excel, результат работы скрипта так же нужно получить в excel ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $60
Нужен не сложный парсер цен с price.ru под win7 Задача: - в качестве исходных данных документ xls, содержащий колонку с партномерами товаров - нужно в соответсвии партномерам вернуть минимальную цену с price.ru ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$3
10 баллов
10 лет назад
Оплата без задержек, заказчик всегда на связи, приятно было поработать. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Все вовремя и качественно. Буду обращаться еще.
$200
10 баллов
12 лет назад
Работа с Сергеем была очень интересной и конструктивной. Четкая постановка задачи, моментальная реакция на вопросы и предложения и своевременная оплата. Спасибо большое за интересный проект!
Ответный отзыв
Заказ выполнен очень быстро, творчески и раньше срока. В процессе работы реакция на все корректировки очень оперативная. Рекомендую данного специалиста всем, кто хочет получить то, на что и рассчитал.
$80
10 баллов
13 лет назад
Сотрудничеством остался доволен. Оплата полной предоплатой, тз составлено четко. На связи заказчик бывает часто, никаких проблем. Оценка +10!
Ответный отзыв
Заказывал парсер интернет каталога. Работа выполнена очень оперативно, на разработку и оптимизацию скрипта ушло меньше суток. В случае необходимости разработки других скриптов, буду обращаться еще.
$60
10 баллов
14 лет назад
Добром нужно отвечать на добро, но не это главная причина моего отзыва. Сергей хороший заказчик по-трем существенным причинам: 1) умеет сформулировать желаемый результат (что уже половина дела и залог успешного его завершения), с ним легко вести диалог; 2) приятный собеседник, работаешь и одновременно весело проводишь время, а чем сложнее задача тем больше нужно общаться. Желаю вам и себе побольше решать сложные задачи с Сергеем. 3) за хорошую работу платит щедро, что делает его уже полубогом-полузаказчиком. В процессе слаженного сотрудничества было качественно выполнено задание и расширенно функциональные возможности требуемой программы.
Ответный отзыв
Не смотря на недавнее появление в сервисе, проявил все свои таланты с первого же заказа. Обращался по поводу создания web-парсера под windows. По возможностям, созданный скрипт даже превысил изначально требуемый от него функционал. Замечу, что в подобном деле важны не только основные навыки специалиста, но и умение понять и вникнуть в задачу – слиться с ней. Все это продемонстрировал Дмитрий при работе над проектом и результат получился соответствующий. Определенно, буду обращаться и дальше. Всячески рекомендую и Вам!