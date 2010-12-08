sergiohp

Сергей sergiohp

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод тестов на польский

    Периодически нужны переводы с польского/на польский. Объем работы, разумеется, не очень большой. Во вложении текущее задание.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер цен price.ru

    $50

    Задачи: - получать в соответствие партномерам товара минимальную цену из подсвеченных желтым предложений - исходный вид данных - столбцы партномеров (артикулов) в excel, результат работы скрипта так же нужно получить в excel ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Граббер/парсер цен с price.ru

    $60

    Нужен не сложный парсер цен с price.ru под win7 Задача: - в качестве исходных данных документ xls, содержащий колонку с партномерами товаров - нужно в соответсвии партномерам вернуть минимальную цену с price.ru ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
$3
10 баллов
10 лет назад
Перевод тестов на польский
Оплата без задержек, заказчик всегда на связи, приятно было поработать. Рекомендуем!
Все вовремя и качественно. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Баннер-слайдеры на сайт
Работа с Сергеем была очень интересной и конструктивной. Четкая постановка задачи, моментальная реакция на вопросы и предложения и своевременная оплата. Спасибо большое за интересный проект!
Заказ выполнен очень быстро, творчески и раньше срока. В процессе работы реакция на все корректировки очень оперативная. Рекомендую данного специалиста всем, кто хочет получить то, на что и рассчитал.
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Парсер цен price.ru
Сотрудничеством остался доволен. Оплата полной предоплатой, тз составлено четко. На связи заказчик бывает часто, никаких проблем. Оценка +10!
Заказывал парсер интернет каталога. Работа выполнена очень оперативно, на разработку и оптимизацию скрипта ушло меньше суток. В случае необходимости разработки других скриптов, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
first_man
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Граббер/парсер цен с price.ru
Добром нужно отвечать на добро, но не это главная причина моего отзыва. Сергей хороший заказчик по-трем существенным причинам: 1) умеет сформулировать желаемый результат (что уже половина дела и залог успешного его завершения), с ним легко вести диалог; 2) приятный собеседник, работаешь и одновременно весело проводишь время, а чем сложнее задача тем больше нужно общаться. Желаю вам и себе побольше решать сложные задачи с Сергеем. 3) за хорошую работу платит щедро, что делает его уже полубогом-полузаказчиком. В процессе слаженного сотрудничества было качественно выполнено задание и расширенно функциональные возможности требуемой программы.
Не смотря на недавнее появление в сервисе, проявил все свои таланты с первого же заказа. Обращался по поводу создания web-парсера под windows. По возможностям, созданный скрипт даже превысил изначально требуемый от него функционал. Замечу, что в подобном деле важны не только основные навыки специалиста, но и умение понять и вникнуть в задачу – слиться с ней. Все это продемонстрировал Дмитрий при работе над проектом и результат получился соответствующий. Определенно, буду обращаться и дальше. Всячески рекомендую и Вам!
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