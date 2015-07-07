Создание, развитие и потдежка интернет-проектов.

Доброго времени суток всем Вам!

С 2009 года работаю исключительно по рекомендациям. Делал всё за что платили: дизайн сайтов, разработка логотипов, фотография, 3d моделирование, дизайн интерьера, визитки, листовки, плакаты, дизайн приложений, снимал видео, делал монтаж... Переодически устраивался на на официальную работу "РА Мидас", "webon group", работал на тётю 3d визуализатором интерьеров, при этом получал образование на очной форме обучения по специальности "Графический дизайн", и получил) с защитой на соточку))) В общем юношества у меня почти не было, заменил его работой. Сейчас с ребятами развиваем студию, которая изменит Мир в лучшую сторону)

Умею:

Web-дизайн, 3d-визуализация, Фирменный стиль, логотипы, буклеты, листовки, плакаты, наружная реклама, баннеры, рисовать кнопки для сайта, фотография, ретушь, создание коллажей, съемка видео, монтаж, написание текстов, продвижение сайтов групп, пабликов в соц. сетях, наполнение сайтов, так же имеются базовые знание CSS, Java Script, PHP, HTML от 3 до 5), так же умею находить толковых специалистов, а не говорилок, и многое другое) что не умею я умеют мои друзья)

Работаю в:

иногда прикасаюсь к Windows, но живу в Mac OS)

работаю в графических программах Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator‚ Adobe Premier, Adobe InDesign, Adobe Dreamweaver, Cinema 4d, 3d max (теперь редко, на Mac его нет).

Рисую от руки и на графическом планшете.

Образование:

КА ШАГ c 2007-2010

ЛНУ (бывш. ЛНПУ) им. Тараса Шевченко с 2009 по 2014

Специальность: Графический дизайн (магистр)

INTERNET c 2005 до ∞

Иностранные языки:

Английский: средний

О себе:

Увлекаюсь рисунком, иллюстрациями, живописью‚ фотографией‚ искусством, пишу стихи, записываю песни, курю, не пью, люблю минимализм, восхищаюсь Стивом Джобсом, Джонни Айвом, Дитером Рамсом, Леонардо да Винчи, хочу быть круче Лебедева))) люблю, а не боюсь работу(ы)

Семейное положение: женат на работе)

Дети: проекты)