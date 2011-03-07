sherlok901

Доброго времени суток уважаемые веб-лансери! Нужно: есть 13 отсканированых страничек текста с формулами и картинками среднего качества. Текст и формулы нужно набрать у Word 2007 или выше. Картинки с отсканированых изображений перерисовывать не нужно, ...
Профессиональное создание настольних и веб-приложений:
- создание веб-сайтов до приложений со сложной структурой (админ.панели, множественные роли, многопоточность в настольных приложениях, динамическое содержымое и др.)
- проектирование и создание баз данных (MySql, Microsoft Sql Server и др.);
Языки программирования и технологии:
- ASP.Net web forms, ASP.Net MVC, Silverlight (C#)
- YII framework (php)
Профессиональные навыки и умения:
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- сохранение/парсинг/чтение XML файлов
- кроссплатформенная верстка сайтов ( HTML, CSS, JQuery, JavaScript)
- $50Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
9 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Набор текст с формулами и картинками (в том числе корекция картинок) Илья сделал в срок, в ок:) Я хоть немного задрежал оплата, но все же все сделал быстро)