sherlok901

Игорь Бугаенко sherlok901

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Профессиональное создание настольних и веб-приложений:

- создание веб-сайтов до приложений со сложной структурой (админ.панели, множественные роли, многопоточность в настольных приложениях, динамическое содержымое и др.)

- проектирование и создание баз данных (MySql, Microsoft Sql Server и др.);

Языки программирования и технологии:

- ASP.Net web forms, ASP.Net MVC, Silverlight (C#)

- YII framework (php)

Профессиональные навыки и умения:

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- сохранение/парсинг/чтение XML файлов

- кроссплатформенная верстка сайтов ( HTML, CSS, JQuery, JavaScript)

  • Текст с формулами и картинками

    $50

    Доброго времени суток уважаемые веб-лансери! Нужно: есть 13 отсканированых страничек текста с формулами и картинками среднего качества. Текст и формулы нужно набрать у Word 2007 или выше. Картинки с отсканированых изображений перерисовывать не нужно, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

_Chups_
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
9 баллов
11 лет назад
Текст с формулами и картинками
все ок
Набор текст с формулами и картинками (в том числе корекция картинок) Илья сделал в срок, в ок:) Я хоть немного задрежал оплата, но все же все сделал быстро)
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