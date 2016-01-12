Здравствуйте! Необходимо создать аккаунт на сайте UpWork и верефицировать его по Скайпу или видео-чате. То есть, после регистрации, на пару секунд будет звонок на Скайп, чтобы проверить, что это не робот.Я под Вас сама создам отдельный email, ...