Здравствуйте! Необходимо создать аккаунт на сайте UpWork и верефицировать его по Скайпу или видео-чате. То есть, после регистрации, на пару секунд будет звонок на Скайп, чтобы проверить, что это не робот.Я под Вас сама создам отдельный email, ...
- $4Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно создать простой сайт визитку, конвертировать выбранный уже шаблон[url=http://themeforest.net/item/uniform-building-construction-html-template/13458641]http://themeforest.net/item/uniform-building-construction-html-template/13458641[/url] А также его выставить на хостинг, контент сделаем сами. В шаблоне в принципе не нужно ничего менять, цвета и картинки устраивают, разве что убрать количество страниц в ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать мобильное приложение под iOS/Android. Подробное ТЗ с нужными функциями в прикрепленном файле. Хотелось бы узнать стоимость и срок выполнения в первую очередь? Возможно у вас есть предложение по розширению функционала данного мобильного приложения ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть шаблон [url=http://masterstudy.stylemixthemes.com/]http://masterstudy.stylemixthemes.com/[/url], нужно преобразовать его в сайт, без личного кабинета, регистраций и онлайн оплат. При поиске нужны фильтры по существующим странам, городам и учебным програмамм или курсам, с возможностью отпралять запрос на выбранный курс. Также сайт должен ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад