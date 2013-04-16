sirius-vega

seo/sem-оптимизация, копирайтинг, редактирование, перевод

Общий стаж работ: более 4 лет

"Очная работа"

2012 - Видеопортал спутникового HD ТВ tvmir.ru (ЗАО "Первый ТВЧ" ) — СМИ, менеджер по интернет-продвижению;

2011 - 2012 - Один из крупнейших порталов о строительстве своими руками DIY.ru ("Ди Ай Вай Логистика") — СМИ, специалист по интернет-маркетингу;

2011 - 2012 - Стройматериалы, магазин DIYSHOP.ru, специалист по интернет-маркетингу;

2010 - Стройматериалы, сайт одного из крупнейших дистрибьютеров ламинированной фанеры на российском рынке ООО «Компания ППШ» (www.constraction.ru) — , менеджер по рекламе;

+++++++Ключевые навыки++++++

-Перед началом работ изучаю ТЗ и требования клиента, делаю аудит сайта, выношу рекомендации на доработку;

-Составляю эффективные стратегии развития проектов, ставлю тактические задачи в интернет-проектах (SEO / SEM (СМИ, ИМ), их анализ;

-Считаю коэфициенты конверсии сайтов, составляю прогноз прироста трафика, совместно с отделом маркетинга, CTA, CTR, ROI;

-Оптимизирую ваши Landing Page, CTA (Страницы приземления);

-Анализирую ваших конкурентов;

-Работаю над улучшение ПФ (поведенческих факторов) сайта;

-Помогаю оптимизировать VOC;

-Пользуюсь SaaS-приложениями для прозрачности определения позиций сайта с клиентской стороны;

-В рабочее время всегда на связи (по договоренности на связи внеурочно);

-Покупаю "вечные" ссылки, умею анализировать эффективность этого метода продвижения, составляю отчеты и рекомендации;

-Покупаю по пожеланию заказчика услуги подрядных компаний: SЕО, контекстная реклама, тизерная реклама, услуги по программированию, услуги по дизайну и др., оцениваю их эффективность, выношу рекомендации;

-Могу проконсультировать по вопросам, которые касаются SEO, SEM, SMM или юзабилити сайта;

-Оцениваю качество и эффективности закупленных SEO-услуг, выношу рекомендации;

-Оцениваю качество закупленных CPC-услуг, РСЯ (Директ Яндекс);

-Покупаю тизеры, банеры и прочие виды рекламы, оцениваю их качество;

-Настраиваю и поддерживаю контекстную рекламу (Google.Adwords, Яндекс.Директ);

-Делаю полную внутреннюю оптимизацию сайта под нужные поисковые запросы;

-Владею:

инструментами веб-аналитики;

инструментами анализа юзабилити;

закупочными сервисами: ссылки;

программами: Adobe Photoshop (базовый уровень), Adobe Lightroom (продвинутый уровень), Adode Indesign, MS Word, MS Exel.

-Внимательна к изменению алгоритмов ПС, отслеживание актуальных тенденций, чтение блогов и специальной литературы, посещение семинаров, просмотры вебинаров и обучающих программ - постоянное саморазвитие;

-Составляю СЯ любых размеров (семантического ядра);

-Пишу статьи самых разных тематик, (более тысячи написано) (стиль и мода, история моды, бижутерия, ландшафтный дизайн, стройматериалы, строительная техника, техника для дома и сада, медицина, одежда) - не переоптимизированные простыни, адекватные материалы для людей;

-Вывожу сайты по запросам в Т3, Т5, Т10, Т30 (однако, ТОП не панацея, у каждого проекта свои индивидуальные методики продвижения и развития);

-Участвовала в закупке услуг и разработке вирусного видео, могу давать консультации;

-Свободно владению иностранным языком (Английский), грамотная литературная русская устная и письменная речь, могу читать, переводить и писать;

-Работаю с различными CMS: Joomla, Word Press, Django Grappelli, "авторскими" CMS - загрузка контента, понимание мероприятий по оптимизации сайтов на данных CMS, возможность постановки задачи отделу разработки;

-Публиковалась в печатных СМИ - публицистика, поэзия (есть публикации в СМИ);

-Работала фотографом в информ-агентствах и журналах;

Личные качества:

-аналитический склад ума;

-быстрая обучаемость;

++++++Условия сотрудничества+++++

Считаю недопустимым на работе крики на сотрудников, табуированную лексику и распущенность, а также отсутствие сплоченности трудового коллектива вокруг идеи общего развития компании.

Некоторые услуги продаются "пакетами", так как без связки они не имеют эффективности.

Если вам нравятся какие-то тексты и вы хотите указать их как пример - присылайте, пожалуйста, их СРАЗУ в ТЗ. Максимально четко сформированное ТЗ - залог успеха в сотрудничестве и приятного взаимопонимания.

Предоплата.

Кошельки ЯД, Вебмани, Карта Виза Урал Сиб.

Личные качества:

-аналитический склад ума;

-быстрая обучаемость;

-постоянно обновляю и совершенствую знания: читаю литературу по своей работе, смотрю вебинары, хожу на семинары, смотрю видео-кейсы, читаю блоги, в том числе на английском языке.