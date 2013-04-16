Нужны 3 статьи на тему "Йога"

$25
КопирайтингЗавершен15 заявок324 просмотра
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Статьи должны быть уникальными, о чем еще никто не писал вообще нигде, например - йога для сантехника или мантры для компиляции ядра linux

Общий размер всех статей до 5000 знбп

Плачу 5$ за 1000знбп

Текст должен быть для ЛЮДЕЙ - легкий и приятный, без всякого сео.

11 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sirius-vega
Анастасия 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Статьи благосклонно были приняты Яндексом, хотя я ожидал худшего.
Адрей ответственный доброжелательный заказчик, вовремя платит весь оговоренный гонорар, знает свое дело, подходит к работе с душой, в меру строг, но ТОЧНО справедлив :) Было очень приятно с ним работать (я автор статей, писала работы по йоге в блог по ТЗ): всегда готов предоставить всю необходимую информацию по ТЗ - спрашивайте. Рекомендую сотрудничество с Андреем. +
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