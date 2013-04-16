Нужны 3 статьи на тему "Йога"

Необходимо наполнить разделы сайта текстами, сайт занимается установкой оборудования для воспроизведения музыки. Оплата ЯД.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статьи должны быть уникальными, о чем еще никто не писал вообще нигде, например - йога для сантехника или мантры для компиляции ядра linux
Общий размер всех статей до 5000 знбп
Плачу 5$ за 1000знбп
Текст должен быть для ЛЮДЕЙ - легкий и приятный, без всякого сео.
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