Нужны 3 статьи на тему "Йога"

Адрей ответственный доброжелательный заказчик, вовремя платит весь оговоренный гонорар, знает свое дело, подходит к работе с душой, в меру строг, но ТОЧНО справедлив :) Было очень приятно с ним работать (я автор статей, писала работы по йоге в блог по ТЗ): всегда готов предоставить всю необходимую информацию по ТЗ - спрашивайте. Рекомендую сотрудничество с Андреем. +