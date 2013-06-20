Наполнение разделов сайта. WP

Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер. Тематика текстов - ответы на вопросы "как?", "почему?" и т.п. Основное требование к текстам - отсутствие воды и полное раскрытие темы вопроса. Сразу скажу, что это не должен быть рерайт ...