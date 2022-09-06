Любимая работа - Freelance

Всем привет, меня зовут Андрей и я Веб-Верстальщик.

Мое основное портфолио -https://freelance.ru/sitecomplete - больше 80 работа в портфолио.

Работаю в команде с профессиональным дизайнером Ильей Дремлюговым - https://freelance.ru/dremlugovilia - 11 лет опыта в дизайне, выложено в портфолио больше 100 работ.

Сейчас 100% своего времени я уделяю фрилансу.

Если Вам необходимо сделать крутой дизайн, быструю и качественную верстку, адаптивную под все разрешения, интегрировать ее на CMS Wordpress, то Вы попали на нужную страничку.

Создаем от простых сайтов - портфолио, лендинг, до крутых сайтов - многостраничники, лендинги от 12 блоков.

Мои навыки:

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap4)

- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx

- Из препроцессоров ( SASS )

- Интеграция верстки с CMS Wordpress

- Валидность кода по стандарту WHATWG или W3C

Навыки дизайнера:

- Создание Лендингов любой сложности

- Разработка сайтов Компаний

- Создание красивого и яркого дизайна сайта

- Фотосъемка, ретушь.

- 3D моделирование и визуализация

Мои специализации:

- Landing Page

- Сайт под ключ

- Верстка

- Прототипирование.

Мои качества:

К работе подхожу с полной ответственностью, учитываю все детали, пожелания клиента. Нет не выполнимых задач. Работу всегда выполняю вовремя!

Всегда на связи:

andrey_andruhan - логин Skype.

+380669280328 - Viber/Telegram.

@AndreySh1983 - Telegram.

[email protected] - Почта