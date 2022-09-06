Всем привет, меня зовут Андрей и я Веб-Верстальщик.
Мое основное портфолио -https://freelance.ru/sitecomplete - больше 80 работа в портфолио.
Работаю в команде с профессиональным дизайнером Ильей Дремлюговым - https://freelance.ru/dremlugovilia - 11 лет опыта в дизайне, выложено в портфолио больше 100 работ.
Сейчас 100% своего времени я уделяю фрилансу.
Если Вам необходимо сделать крутой дизайн, быструю и качественную верстку, адаптивную под все разрешения, интегрировать ее на CMS Wordpress, то Вы попали на нужную страничку.
Создаем от простых сайтов - портфолио, лендинг, до крутых сайтов - многостраничники, лендинги от 12 блоков.
Мои навыки:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap4)
- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx
- Из препроцессоров ( SASS )
- Интеграция верстки с CMS Wordpress
- Валидность кода по стандарту WHATWG или W3C
Навыки дизайнера:
- Создание Лендингов любой сложности
- Разработка сайтов Компаний
- Создание красивого и яркого дизайна сайта
- Фотосъемка, ретушь.
- 3D моделирование и визуализация
Мои специализации:
- Landing Page
- Сайт под ключ
- Верстка
- Прототипирование.
Мои качества:
К работе подхожу с полной ответственностью, учитываю все детали, пожелания клиента. Нет не выполнимых задач. Работу всегда выполняю вовремя!
Всегда на связи:
andrey_andruhan - логин Skype.
+380669280328 - Viber/Telegram.
@AndreySh1983 - Telegram.
[email protected] - Почта
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