slamblood

Александр slamblood

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Видео-ролик для проекта

    Ищется специалист для создания видео-ролика с элементами motion для онлайн-школы фотографии. Необходимы качественные футажи и сцены, соответствующие примеру. Откликаются только профессионалы с портфолио в подобном стиле. Предложите стоимость работы.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция сайта с UTM-метками

    Требуется настроить кнопки на сайте, чтобы UTM-метки сохранялись при переходах на страницу и в корзину. Необходима помощь специалиста по веб-программированию для решения проблемы с текущими статичными URL и возможным использованием Facebook CAPI для улучшения отслеживания эффективности рекламы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Построить воронку в Convert Kit

    Требуется интеграция передачи данных из сайта на Тильде в Convert Kit для сбора email-адресов. Необходимо настроить несколько воронок (цепочек писем) и проверить их работоспособность. Используется интегратор Apix. Ожидаются предложения по стоимости и срокам выполнения.

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсинг аккаунтов в инстаграм

    Здравствуйте. Необходимо спарсить качественную аудиторию в инстаграм.  Количество примерно 1000 человек. С настройками по критериям. Отчет предоставить в табличке эксель для удобства. Укажите свою цену ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка функционала сайта. Тестирование. Wordpress + Woocommerce

    Здравствуйте. Разрабатываю небольшой интернет-магазин под цветы. Делаю сам, есть небольшой опыт, но далеко не во всем ориентируюсь, и нужно много чего "докрутить" и "дописать". Товарных позиций будет немного, около 200-300. ...

    ElementorWooCommerceWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Гостевые покупки на сайте + карточка товара

    Добрый день. Есть сайт, есть поддомен для теста. Всё уже настроил. Сайт на вордпресс, тема Авада, woocommerce. Проблема: при гостевых покупках не приходят ордера (письма с заказом) на почту ...

    CSSSMTPWooCommerceWordPress
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Крауд-маркетинг [зарубеж].

    Добрый день. Ищу специалиста по размещению на форумах. Тема: музыкальная/около-музыкальная. Продажа музыки с лицензией для проектов. Площадки только зарубежные. На данный момент интересуют только форумы. Цель: ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется специалист для мелких доработок (wordpress, Avada, php, js).

    Здравствуйте! Есть сайт, который разработал и веду я сам. Но в силу незнания некоторых технических моментов, php и js мне необходим человек, который время от времени будет помогать дорабатывать различные механизмы (форма ...

    CSSJavaScriptPHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для музыкальной компании

    $99

    Здравствуйте! Имя для лого: AcousticBro Необходим логотип для компании по продаже музыки. Товары в цифровом виде. Музыка используется различными компаниями, фрилансерами и просто людьми для своих проектов. В основном ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактирование WooCommerce модуля. Встраивание аудио плеера.

    День добрый. Имеется сайт по продаже музыки. Необходимо откорректировать шаблон woocommerce, прикрепить к товарам плеер (страница магазина woocommerce по умолчанию), и подключить AJAX функцию. Чтобы при навигации по сайту, музыка не переставала ...

    AJAXWooCommerceWordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить ошибку HTTP ERROR 500. Починить админку

    Добрый день! Ситуация такая: был рабочий сайт, все было нормально. Установил плагин, после чего начались глюки с админ. панелью. Например: отключил плагин или удалил пост, обновляешь, оно опять все возвращается (будто в постоянном кеше). Удаление ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо написать профессиональную биографию для EDM артиста

    Необходимо написать профессиональную биографию для EDM (electronic dance music) артиста/продюсера. Биографию необходимо написать таким образом, чтобы музыкальные блоги и прочие ресурсы могли брать информацию из нее. А также, чтобы она преподносила артиста на должный уровень. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание логотипа для артиста (EDM)

    $50

    Необходимо создать логотип для артиста, в жанре EDM. Примеры работ прикрепил. Основные признаки: мощные, массивные буквы, несущие энергетику и жанр артиста. Ассоциация с агрессивной, энергичной музыкой. С небольшой толикой утонченности. Никнейм ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Работа по сайту, исправление багов

    $50

    Добрый день! Изначально сайт был создан студией под заказ. После, оформлением сайта я занимался сам (точнее реконструировал его) и делал это при помощи конструктора Visual Composer, тема Avada, на движке Вордпресс.   Есть небольшие косяки, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Текст для товаров (музыкальные файлы)

    Добрый день! Имеется сайт, через который продаю музыку. Необходимо придумать короткие тексты (примерно 200 символов) для каждого трека, на английском языке. Количество треков - 300 штук.  Тексты будут проверены на уникальность при ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Помощь с сайтом / мелкая работа по сайту

    $30

    Добрый день! Имеется сайт, некий гибрид между портфолио и продажей музыки. Сайт на английском и ориентирован на зарубежных клиентов/заказчиков. Изначально сайт был создан студией под заказ. После, оформлением сайта я занимался сам (точнее реконструировал его) ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Facebook banner

    Добрый день! Интересует шапка для фейсбук страницы. Нужна мультяшная картинка с собственным персонажем. По иллюстрации есть примеры и собственный логотип. Картинка нужна объемная, с чувством пространства и масштаба. В целом задумка шапки: это некое путешествие, поход, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$15
10 баллов
4 года назад
Интеграция сайта с UTM-метками
Спасибо за интересный проект! Рекомендую! Моментальная проверка и оплата!
Михаил максимально оперативно решал поставленные задачи. Отличный специалист, рекомендую.
Ответный отзыв
Zaine
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Требуется специалист для мелких доработок (wordpress, Avada, php, js).
CSSJavaScriptPHPWordPress
Отлично поработали с Александром. Он постоянно на связи. Все вопросы можно решить. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Андрей отлично справился с заданием. Всегда на связи, может подсказать нужные детали. Рекомендую.
Ответный отзыв
kdpu
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Исправить ошибку HTTP ERROR 500. Починить админку
PHPWordPress
Отличный заказчик, очень подробное ТЗ, четкие требования, главное всегда на связи и полностью готов к сотрудничеству и скорейшему завершению работ над проектом. Рекомендую!
Юрий быстро и четко выполнил работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа для артиста (EDM)
Один из самых адекватных заказчиков. Настоятельно рекомендую взять у него заказ, даже если ему не нужен заказ.
Олег быстро сделал работу, вместе мы подобрали необходимые детали для логотипа. Всегда был на связи. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Работа по сайту, исправление багов
WordPress
Побольше бы таких клиентов. Знает чего хочет. Оплачивает вовремя.
Профессионал с большой буквы! Отличный программист, очень быстро выполнил работу, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов