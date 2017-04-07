Ищется специалист для создания видео-ролика с элементами motion для онлайн-школы фотографии. Необходимы качественные футажи и сцены, соответствующие примеру. Откликаются только профессионалы с портфолио в подобном стиле. Предложите стоимость работы.
- Видеомонтаж9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить кнопки на сайте, чтобы UTM-метки сохранялись при переходах на страницу и в корзину. Необходима помощь специалиста по веб-программированию для решения проблемы с текущими статичными URL и возможным использованием Facebook CAPI для улучшения отслеживания эффективности рекламы.Завершен4 года назад
Требуется интеграция передачи данных из сайта на Тильде в Convert Kit для сбора email-адресов. Необходимо настроить несколько воронок (цепочек писем) и проверить их работоспособность. Используется интегратор Apix. Ожидаются предложения по стоимости и срокам выполнения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Необходимо спарсить качественную аудиторию в инстаграм. Количество примерно 1000 человек. С настройками по критериям. Отчет предоставить в табличке эксель для удобства. Укажите свою цену ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Разрабатываю небольшой интернет-магазин под цветы. Делаю сам, есть небольшой опыт, но далеко не во всем ориентируюсь, и нужно много чего "докрутить" и "дописать". Товарных позиций будет немного, около 200-300. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть сайт, есть поддомен для теста. Всё уже настроил. Сайт на вордпресс, тема Авада, woocommerce. Проблема: при гостевых покупках не приходят ордера (письма с заказом) на почту ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Ищу специалиста по размещению на форумах. Тема: музыкальная/около-музыкальная. Продажа музыки с лицензией для проектов. Площадки только зарубежные. На данный момент интересуют только форумы. Цель: ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт, который разработал и веду я сам. Но в силу незнания некоторых технических моментов, php и js мне необходим человек, который время от времени будет помогать дорабатывать различные механизмы (форма ...Завершен7 лет назад
- $99
Здравствуйте! Имя для лого: AcousticBro Необходим логотип для компании по продаже музыки. Товары в цифровом виде. Музыка используется различными компаниями, фрилансерами и просто людьми для своих проектов. В основном ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт7 лет назад
День добрый. Имеется сайт по продаже музыки. Необходимо откорректировать шаблон woocommerce, прикрепить к товарам плеер (страница магазина woocommerce по умолчанию), и подключить AJAX функцию. Чтобы при навигации по сайту, музыка не переставала ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Ситуация такая: был рабочий сайт, все было нормально. Установил плагин, после чего начались глюки с админ. панелью. Например: отключил плагин или удалил пост, обновляешь, оно опять все возвращается (будто в постоянном кеше). Удаление ...Завершен7 лет назад
Необходимо написать профессиональную биографию для EDM (electronic dance music) артиста/продюсера. Биографию необходимо написать таким образом, чтобы музыкальные блоги и прочие ресурсы могли брать информацию из нее. А также, чтобы она преподносила артиста на должный уровень. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для артиста, в жанре EDM. Примеры работ прикрепил. Основные признаки: мощные, массивные буквы, несущие энергетику и жанр артиста. Ассоциация с агрессивной, энергичной музыкой. С небольшой толикой утонченности. Никнейм ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Добрый день! Изначально сайт был создан студией под заказ. После, оформлением сайта я занимался сам (точнее реконструировал его) и делал это при помощи конструктора Visual Composer, тема Avada, на движке Вордпресс. Есть небольшие косяки, ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Имеется сайт, через который продаю музыку. Необходимо придумать короткие тексты (примерно 200 символов) для каждого трека, на английском языке. Количество треков - 300 штук. Тексты будут проверены на уникальность при ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Добрый день! Имеется сайт, некий гибрид между портфолио и продажей музыки. Сайт на английском и ориентирован на зарубежных клиентов/заказчиков. Изначально сайт был создан студией под заказ. После, оформлением сайта я занимался сам (точнее реконструировал его) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Интересует шапка для фейсбук страницы. Нужна мультяшная картинка с собственным персонажем. По иллюстрации есть примеры и собственный логотип. Картинка нужна объемная, с чувством пространства и масштаба. В целом задумка шапки: это некое путешествие, поход, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Интересует продвижение в фейсбук. Аудитория англоязычная, тема музыкальная. Раскрутка фан-пейдж страницы, контент-менеджмент. Введение и администрирование страницы.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад