Здравствуйте. Разрабатываю небольшой интернет-магазин под цветы. Делаю сам, есть небольшой опыт, но далеко не во всем ориентируюсь, и нужно много чего "докрутить" и "дописать". Товарных позиций будет немного, около 200-300. ...