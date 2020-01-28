Добрый день! Требуется доработка сайта, настройка и оптимизация, ускорение. Сms wordpress. Присутствуют ошибки, битые ссылки и картинки, страницы, мета теги, описания, заголовки, ошибки кода, ЧПУ и т.д. и т.п. Хочу услышать от вас предложения по цене, срокам, ...
образование: высшее
специализация: Прекладная математика и информатика
Знания: PHP, Perl, HTML/XML, JavaScript, База данных MySQL.
Опыт создания двусторонних сайтов и систем управления контентом.
Опыт в создании интернет магазинов более 15 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Тема: Предоставление информации в таблице о количестве зараженных Контровирусом по всему миру: сколько человек заражено в данный момент, сколько человек умерло, сколько человек находятся в карантине. Общие данные на сегодня, список стран и данные по каждой ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно написать программу которая бы умела находить некоторые части html кода в письмах. Программа пробная. При успешном завершении работы будет предложен более серьезный проект с более серьезным бюджетом :)Прикладное ПО22 заявкиЗакрыт19 лет назад