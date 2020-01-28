slayzpro

Вячеслав Пьянков slayzpro

 
47 летРоссия/Новосибирск
19 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

образование: высшее

специализация: Прекладная математика и информатика

Знания: PHP, Perl, HTML/XML, JavaScript, База данных MySQL.

Опыт создания двусторонних сайтов и систем управления контентом.

Опыт в создании интернет магазинов более 15 лет.

PHPJavascriptMySQLHTMLPerl

  • Оптимизация сайта

    Добрый день! Требуется доработка сайта, настройка и оптимизация, ускорение. Сms wordpress. Присутствуют ошибки, битые ссылки и картинки, страницы, мета теги, описания, заголовки, ошибки кода, ЧПУ и т.д. и т.п. Хочу услышать от вас предложения по цене, срокам, ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать мобильное приложение для Айфон

    Тема: Предоставление информации в таблице о количестве зараженных Контровирусом по всему миру: сколько человек заражено в данный момент, сколько человек умерло, сколько человек находятся в карантине.  Общие данные на сегодня, список стран и данные по каждой ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Работа с Simple MAPI

    $50

    Нужно написать программу которая бы умела находить некоторые части html кода в письмах. Программа пробная. При успешном завершении работы будет предложен более серьезный проект с более серьезным бюджетом :)

    HTML
    Прикладное ПО22 заявки
    Закрыт
    19 лет назад