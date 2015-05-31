$20
Настроить ИМ. Внести мелкие изменения.
Системы управления (CMS)нет заявок
Закрыт
9 лет назад
Настроить ИМ. Внести мелкие изменения.
Создать визитку для магазина текстиля.
Доработать логотип и нарисовать визитку.
Нужно произвести настройку ИМ, создать каталог товаров и настроить фильтр с характеристиками товара.
Нужно нарисовать логотип, для компании по продаже текстильных изделий. (постельное белье, покрывала, подушки, халаты и т.д.) Название - DarinEx. Цвета - на одноименном сайте. Возможно применение русскоязычного названия ДАРИНЕКС.
Тема: интернет-магазин мебели.