soboldd

Дмитрий Басманов soboldd

 
55 летРоссия/Ногинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
60%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Создание визитки.
Постановка задачи отличная, оплата мгновенная. Настоятельно рекомендую Дмитрия как замечательного заказчика.
Хорошая работа, качественно, быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Доработка логотипа и создание визитки
Очень ответственный и пунктуальный заказчик. Четко поставлена задача, мгновенная оплата! Мои рекомендации!
Все выполнено качественно, с учетом пожеланий, быстро и в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать логотип
Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Мои рекомендации буду рад сотрудничеству.
Хорошая, оперативная работа. Все пожелания по доработкам и дополнениям были учтены. Будем работать дальше. Спасибо.
Ответный отзыв