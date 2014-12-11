Все виды работ в PS/Маркетинг/Копирайтинг/Переводы c англ. на русс./Презентации/SMM
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
- все виды работ в ps (фотокоррекция, предпечатная подготовка,внесение любых изменений и т.д.)
- все виды презентаций (презентация о продукте/бренде, дляпартнеров, для прессы, обучающие для персонала)
- маркетинг (разработка маркетинговых акций/оценкаэффективности, продвижение бренда/услуг, маркетинговые исследования/анкеты для
- проведения исследований,анализ/статистика)
- брендинг (позиционирование, нейминг, слоган)
- копирайтинг (статьи,новости,стихи,новостные рассылки)
- перевод и адаптация любых текстов с английского на русский
- smm(продвижение в соц. сетях)
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Наружная реклама
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$10/час
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Нейминг и Слоганы
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$10/час
от $10
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Обработка фотографий
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$10/час
от $10
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$10/час
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Презентации
нет отзывов
$10/час
от $10
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Редактирование и Корректура
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$5/час
от $5
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Социальные сети (SMM и SMO)
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$10/час
от $10
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга