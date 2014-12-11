solncavsem

Юлия solncavsem

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Все виды работ в PS/Маркетинг/Копирайтинг/Переводы c англ. на русс./Презентации/SMM

ЧТО Я ДЕЛАЮ:

  • все виды работ в ps (фотокоррекция, предпечатная подготовка,внесение любых изменений  и  т.д.)
  • все виды презентаций (презентация о продукте/бренде, дляпартнеров, для прессы, обучающие для персонала)
  • маркетинг (разработка маркетинговых акций/оценкаэффективности, продвижение бренда/услуг, маркетинговые исследования/анкеты для
  • проведения исследований,анализ/статистика)
  • брендинг (позиционирование, нейминг, слоган)
  • копирайтинг  (статьи,новости,стихи,новостные рассылки)
  • перевод и адаптация любых текстов с английского на русский 
  • smm(продвижение в соц. сетях)
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $10
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $10
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$10/час
от $10
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $10
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга
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