spec51130

Андрей spec51130

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
PHP,SQL,JS,JQuery,JQTouch,JScroll,CSS,HTML..

С портфолио можете ознакомиться по адресу: http://www.appsgroup.ru/

Отзывы заказчиков

mmn
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
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HTML-верстка
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Веб-программирование
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от 1 дня
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Интернет-магазины
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от $1200
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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от $1500
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