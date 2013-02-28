PHP,SQL,JS,JQuery,JQTouch,JScroll,CSS,HTML..
С портфолио можете ознакомиться по адресу: http://www.appsgroup.ru/
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
WordPress
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1200
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1500
от 7 дней
нет рейтинга