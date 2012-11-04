stanislav_kh

Компания по развитию интернет проектов ищет удаленного специалиста (не компанию), для активного продвижения интернет магазинов (внутренняя и внешняя оптимизация), работа с каталогами, ссылочными биржами размещение внешних статей, работа с соц сетями.
Станислав Хорохорин stanislav_khstanislav_kh
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $400
В связи с расширением штата открыта вакансия контент менеджера в интернет магазин www.ozonto.ru Работа постоянная удаленная, график понедельник-пятница, 8-часовой рабочий день (09:00 до 18:00 по Московскому времени, 1 час обед). Требования к кандидатам: ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется: Программирование функциональной части и верстка интернет магазина бытовой техники. Исполнитель должен быть с подтвержденным опытом работы с CMS 1С Битрикс для создания и проработки функционала магазина. Дизайн предоставляется в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется: Программирование и верстка интернет магазина БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ПОСУДЫ. Основная сложность - магазин действующий. Требуется не только создать магазин, но и перенести URLы, отзывы, карточки товаров, новости со старого сайта (текущая CMS WebAssist). Исполнитель должен ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад