stanislav_kh

В связи с расширением штата открыта вакансия контент менеджера в интернет магазин www.ozonto.ru Работа постоянная удаленная, график понедельник-пятница, 8-часовой рабочий день (09:00 до 18:00 по Московскому времени, 1 час обед). Требования к кандидатам: ...