Нужен модуль мультивалютности, его установка и настройка на Opencart 1.5.5
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется SEO продвижение сайта "под ключ". 1. Минимизация затрат!!! 2. Анализ реально подходящих методов продвижения 3. SEO - Оптимизация сайта Сайт teploffs.ruПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Приветствую! 1. Нужно создать раскрывающийся список группы товаров у производителя в фильтре на Opencart 1.5. 2. В мобильной версии сайта не работает фильтр товаров. Сайт teploffs.ruСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую! Нужно изменить работу фильтра по генерации URL. Сайт: teploffs.ru Оpencart 1.5.5.1.2Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить существующие рекламные компании в Яндекс Директ и добавить новые объявления. Направление - котельное оборудование, сайт Teploffs.ru. Обьявление на товары с привязкой к странице товара.Контекстная реклама17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо провести работы с сайтом для автоматической выгрузки на Яндекс Маркет. Регистрация на Яндекс Маркете. Сайт создан на OpenCart. Сайт: Teploffs.ruВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужна новостная небольшая статья про новинку газового котла. Нам делали новостные статьи, но они написаны не интересно. Посмотреть их можете на сайте: http://teploffs.ru/novostnaja-lenta/ Новость написать хотим ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад