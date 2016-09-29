stardima

Дмитрий stardima

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$35
10 баллов
8 лет назад
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Отличная постановка задачи. Постоянно на связи, хорошая коммуникация. Оплата во время. Дмитрий спасибо!
Игорь выполнил заказ быстро и качественно. Все время оставался на связи. Человек мастер своего дела. И дальше будем с ним работать.
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