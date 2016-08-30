Написание новости

Необходимо изготовить лендинг-пейдж для презенации и сбора контактов немецких производителей экологических продуктов питания, заказчик предлагает им возможность через него презентовать и находить оптовых покупателей в Китае.В Китае есть офис и выставочный павильон его партнеров.Задача копирайтера ...