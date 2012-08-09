Образование

Основное

2014 — Алтайский государственный университет, Юрист

2009 — Алтайская государственная педагогическая академия, Лингвист-преподаватель английского и немецкого языков, диплом

Повышение квалификации/курсы

2009 — Курсы французского разговорного языка, Лингвистический институт, Алтайская государственная педагогическая академия, г.Барнаул, сертификат

Профессиональный опыт

01.2012 - продолжаю работать , Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой дворец молодёжи» — специалист по работе с молодёжью

Организация и проведение крупных краевых, всероссийский и международных мероприятий (Международный молодёжный управленческий форум «АТР-2012. Алтай. Точки Роста», Всероссийский слёт сельской молодёжи, Международный форум ШОС по вопросам предпринимательства и приграничного сотрудничества): подготовка документации, разработка системы он-лайн регистрации участников, а также их регистрации на форуме, организация работы call-центра, обучение волонтёров, координация их работы на самих мероприятиях, встреча и сопровождение делегаций регионов и стран дальнего и ближнего зарубежья, перевод информационных буклетов на английский язык, организация работы Молодёжной дирекции. Разработка системы волонтёрского движения в крае, выдача «Личных книжек волонтёров», поддержка и развитие международного и межрегионального сотрудничества

12.2009 - продолжаю работать , ООО Центр помощи студентам «Куратор», ООО Центр помощи студентам «Академик» — Автор по написанию научных работ

freelance

Письменный перевод с/на англ. текстов экономической, технической, медицинской, сельскохозяйственной и др. тематик, выполнение контрольных работ по англ., нем., рус. языкам, написание курсовых работ по гуманитарным дисциплинам.

11.2011- продолжаю работать, Нотариус И. М. Денисова, юридический переводчик

freelance

Письменный перевод документов с/на английский язык

10.2011 - 12.2011, Краевое автономное учреждение «Государственный молодёжный ансамбль песни и танца Алтая»

Главный администратор

Планирование и организация концертных мероприятий на районном, городском и краевом уровнях, отчёт о проведении мероприятий, взаимодействие со спонсорами и зарубежными партнёрами, организация гастролей, разработка и реализация грантов и проектов краевого, общероссийского и международного уровней.

08.2010 - 09.2011 , Негосударственное образовательное учреждение «Языковая школа Бейкер-стрит» —

Офис- менеджер, препода-ватель

Офис-менеджер: обеспечение жизнедеятельности головного офиса, проведение тестирования по англ. и нем. языкам, составление договоров с клиентами, полное ведение клиентской базы, привлечение новых клиентов, организация рекламных акций, корпоративных мероприятий, составление расписания, работа с первичной бухгалтерией в программе 1С: Предприятие, начисление заработной платы преподавателям, учёт выдачи учебной, методической и художественной литературы, sms -рассылка и др.

Преподаватель:Индивидуальное обучение англ. языку школьников (2-8 классы) и взрослых (уровни Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate). Анализ методической литературы, методическое планирование, проведение пробных международных тестирований по англ. языку и методике преподавания иностранного языка, организация лингвистических конкурсов, олимпиад, лагерей.

03.2007 - 08.2011 , Детский оздоровительный лагерь «Крылатых» — Образовательные учреждения

Старшая вожатая, делопроизводитель

Примечание: работа в летние сезоны+подготовительный сезон ежегодно с марта по июнь

Старшая вожатая: разработка и реализация психолого-педагогических проектов, тематических смен, организация школы подготовки вожатых, координация работы вожатых (до 70 человек), проведение мероприятий, методическая помощь вожатым и педагогам дополнительного образования и др.

Делопроизводитель: ведение личных дел персонала, составление приказов, штатного расписания, приём телефонных звонков и др.

09.2009 - 06.2010 , МОУ «Средняя общеобразо-вательная школа №127» —

Преподаватель английского языка

Обучение школьников классов английскому языку. Анализ методической литературы, методическое планирование.

Профессиональные качества: ответственность, работоспособность, грамотная устная и письменная речь, организаторские способности, рациональное управление рабочим временем.