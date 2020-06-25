Joomla! 1.5/2.5/3.0 - Опыт с 2009 года.
(Свехрбыстрая разработка компонентов / модулей / плагинов.)
Virtuemart 2.x/3.x - Опыт с 2009 года.
(Импорт товаров из любых источников, включая 1С, экспорт, написание плагинов, модулей, компонентов управления контентом магазина, фильтры товаров, интеграция с YML)
PHP 5.x/7.x - Опыт с 2009 года.
MySQL - Опыт с 2001 года.
VBA - Опыт с 1999 года.
Visual Basic .NET - Опыт с 2008 года
Python - Опыт с 2018 года.
XML, XSLT, HTML5, Mod Rewrite, XPath
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