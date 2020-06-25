svfolder

Дмитрий Гвоздь svfolder

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Joomla! 1.5/2.5/3.0 - Опыт с 2009 года.

(Свехрбыстрая разработка компонентов / модулей / плагинов.)

Virtuemart 2.x/3.x - Опыт с 2009 года.

(Импорт товаров из любых источников, включая 1С, экспорт, написание плагинов, модулей, компонентов управления контентом магазина, фильтры товаров, интеграция с YML)

PHP 5.x/7.x - Опыт с 2009 года.

MySQL - Опыт с 2001 года.

VBA - Опыт с 1999 года.

Visual Basic .NET - Опыт с 2008 года

Python - Опыт с 2018 года.

XML, XSLT, HTML5, Mod Rewrite, XPath

PHPPythonMySQLHTMLJoomlaVirtuemartVBAVisual Basic
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