taras_polishchuk

Тарас taras_polishchuk

 
34 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
HTML-верстальщик

Профессиональные навыки

  • XHTML/HTML5.
  • CSS/CSS3.
  • Основы JavaScript (jQuery)
  • Основы Flexbox, Grid Layout.
  • Базовые знания препроцессоров SASS (SCSS).
  • Работа с Adobe Photoshop, Sketch, Avocode, Figma.
  • Семантическая, валидная, кроссбраузерная вёрстка.
  • Адаптивная вёрстка.
  • Система контроля версий (Git, SVN).
  • Верстка email шаблонов с поддержкой более 8 сервисов email рассылок.
  • Pixel perfect.
  • Внимание к деталям.

Основное занятие:

Верстка шаблонов по готовым макетам (.psd, .sketch, .ai)

Адаптивная,  кроссбраузерная вёрстка.

Верстка email шаблонов с поддержкой более 37 email клиентов, 15 мобильных устройств, 8 крупнейших сервисов email рассылок.

Ссылки на последние работы:http://insfero.us2h.com/http://febportf.us2h.com/

Повышение квалификации, курсы

2015 HTML/CSS Full Time

SPALASH it-school

JavascriptHTMLCSSFigmajQuerySCSSSASSPhotoshopВерстка шаблонаGit