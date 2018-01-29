taras_polishchuk

HTML-верстальщик
Профессиональные навыки
- XHTML/HTML5.
- CSS/CSS3.
- Основы JavaScript (jQuery)
- Основы Flexbox, Grid Layout.
- Базовые знания препроцессоров SASS (SCSS).
- Работа с Adobe Photoshop, Sketch, Avocode, Figma.
- Семантическая, валидная, кроссбраузерная вёрстка.
- Адаптивная вёрстка.
- Система контроля версий (Git, SVN).
- Верстка email шаблонов с поддержкой более 8 сервисов email рассылок.
- Pixel perfect.
- Внимание к деталям.
Основное занятие:
Верстка шаблонов по готовым макетам (.psd, .sketch, .ai)
Адаптивная, кроссбраузерная вёрстка.
Верстка email шаблонов с поддержкой более 37 email клиентов, 15 мобильных устройств, 8 крупнейших сервисов email рассылок.
Ссылки на последние работы:http://insfero.us2h.com/, http://febportf.us2h.com/
Повышение квалификации, курсы
2015 HTML/CSS Full Time
SPALASH it-school