tat9530

Татьяна tat9530

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Русифицировать форум

    У меня форум кунена на английском языке. Мне нужно что бы язык был русским. Предложения отправляйте с указанием цен. Оплачиваю только яндекс деньгами.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта на joomla

    Создать сайт на joomla. На сайте должно быть: форум,возможность комментировать статьи, счётчик посещаемости,регистрация пользователей,рассылка,лента новостей, обратная связь.Блоги должны отображаться в виде картинок,горизонтальное и вертикальное меню.Вот примеры дизайна http://малышок22.рф,http://mladentsi.ru/ Сайт надо будет перенести на мой хостинг. Оставляйте ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
webstend
Виталий 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта на joomla
Проект завершен успешно, результатом сотрудничества остались довольны.
Виталий спасибо вам огромное за создание сайта. Всё было сделано так как я хотела и в установленные сроки. Недочёты сразу же исправлены .Рекомендую!
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