Нужно установить и настроить форум с возможностью загружать фотографии пользователям(аватарки) на смс джумла Предложения пишите с указанием вашей цены.
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
У меня форум кунена на английском языке. Мне нужно что бы язык был русским. Предложения отправляйте с указанием цен. Оплачиваю только яндекс деньгами.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно что бы пользователи при регистрации могли загружать свои фотографии в профиль.Сайт на joomla. Меня интересуют заявки только с указанием хотя бы примерной цены проекта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать полную внутреннюю оптимизацию сайта. Пишите примерную цену.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Создать сайт на joomla. На сайте должно быть: форум,возможность комментировать статьи, счётчик посещаемости,регистрация пользователей,рассылка,лента новостей, обратная связь.Блоги должны отображаться в виде картинок,горизонтальное и вертикальное меню.Вот примеры дизайна http://малышок22.рф,http://mladentsi.ru/ Сайт надо будет перенести на мой хостинг. Оставляйте ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад