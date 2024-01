if u can dream - u can do it!

Навыки

---------------

Разработка ПО (PHP / VBS / WSH / JS / Bash / MySQL / MS SQL).

Установка / настройка / оптимизация работы / разработка компонентов / модулей под CMS Битрикс.

Разработка документации / ТЗ.

Интеграция с CDN.

Интеграция с сервисами Google, Яндекс, Mail.ru и др.

Установка / настройка любого ПО.

Работа с ОС: Windows (NT, XP, 7, 2000, 2003, 2008), *NIX (FreeBSD, CentOS, Ubuntu).

Обучение персонала для работы с ПО, написание ТЗ / руководства для пользователей.

Диагностика PC / устранение неполадок, техподдержка пользователей.

Изучение нужного материала в кратчайшие сроки.

Качества

-----------------

Лидерство, коммуникабельность, высокая трудоспособность, активность, пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность, быстрообучаемость.