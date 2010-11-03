tcolonel

Валентин tcolonel

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
if u can dream - u can do it!

Навыки 

--------------- 

Разработка ПО (PHP / VBS / WSH / JS / Bash / MySQL / MS SQL). 

Установка / настройка / оптимизация работы / разработка компонентов / модулей под CMS Битрикс. 

Разработка документации / ТЗ. 

Интеграция с CDN. 

Интеграция с сервисами Google, Яндекс, Mail.ru и др. 

Установка / настройка любого ПО. 

Работа с ОС: Windows (NT, XP, 7, 2000, 2003, 2008), *NIX (FreeBSD, CentOS, Ubuntu). 

Обучение персонала для работы с ПО, написание ТЗ / руководства для пользователей. 

Диагностика PC / устранение неполадок, техподдержка пользователей. 

Изучение нужного материала в кратчайшие сроки. 

Качества 

----------------- 

Лидерство, коммуникабельность, высокая трудоспособность, активность, пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность, быстрообучаемость.

PHPMySQLCentOSUbuntuFreeBSDБитриксBash

  • Скрипт размещения сообщений в соцсетях: fb, vk, ok

    Здравствуйте уважаемые разработчики, необходимо разработать скрипт постинга сообщений на стены в соцсетях: fb, vk, ok. Формат постинга можно посмотреть здесь – vk.com/yahonty_kottedg и здесь – vk.com/korpuskovershi. Результатом работы скрипта должно быть размещенное сообщение указанного формата ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Массовый загрузчик фото

    Необходимо создать загрузчик + обработчик, аналогичный тому, который на facebook.com - без всяких наворотов: пользователь выбрал фотки любого качества, любого размера, любого веса, любого типа и фотки грузятся и обрабатываются под заданные в настройках необходимые ...

    PHPjQueryFlash
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад