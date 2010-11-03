Здравствуйте уважаемые разработчики, необходимо разработать скрипт постинга сообщений на стены в соцсетях: fb, vk, ok. Формат постинга можно посмотреть здесь – vk.com/yahonty_kottedg и здесь – vk.com/korpuskovershi. Результатом работы скрипта должно быть размещенное сообщение указанного формата ...