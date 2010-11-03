Здравствуйте уважаемые разработчики, необходимо разработать скрипт постинга сообщений на стены в соцсетях: fb, vk, ok. Формат постинга можно посмотреть здесь – vk.com/yahonty_kottedg и здесь – vk.com/korpuskovershi. Результатом работы скрипта должно быть размещенное сообщение указанного формата ...
Навыки
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Разработка ПО (PHP / VBS / WSH / JS / Bash / MySQL / MS SQL).
Установка / настройка / оптимизация работы / разработка компонентов / модулей под CMS Битрикс.
Разработка документации / ТЗ.
Интеграция с CDN.
Интеграция с сервисами Google, Яндекс, Mail.ru и др.
Установка / настройка любого ПО.
Работа с ОС: Windows (NT, XP, 7, 2000, 2003, 2008), *NIX (FreeBSD, CentOS, Ubuntu).
Обучение персонала для работы с ПО, написание ТЗ / руководства для пользователей.
Диагностика PC / устранение неполадок, техподдержка пользователей.
Изучение нужного материала в кратчайшие сроки.
Качества
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Лидерство, коммуникабельность, высокая трудоспособность, активность, пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность, быстрообучаемость.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать загрузчик + обработчик, аналогичный тому, который на facebook.com - без всяких наворотов: пользователь выбрал фотки любого качества, любого размера, любого веса, любого типа и фотки грузятся и обрабатываются под заданные в настройках необходимые ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад