Создаю современные и быстродействующие адаптивные сайты на WordPress. Методичная разработка. Прогнозируемые результаты.

Основные навыки- отличное знание HTML5 и CSS3- хорошее знание Javascript - отличное знание Adobe Photoshop- валидная и семантичная верстка с комментариями- знание и испльзование методологии БЭМ- опыт чтения и правки чужого кода- работаю с препроцессорами Stylus/Sass, Pug- в качестве сборщика использую Gulp - использую систему контроля версий GIT- интегрирую верстку в WordPress с глубокой кастомизацией движка- отличное знание BootstrapДополнительные навыки:- знание основ UX/UI дизайна- опыт написания технической документации- знание основ agile разработки- методичный подход к работе- умение ставить цели и достигать их- самоконтроль и отчетность