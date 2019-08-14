valcitckiygleb

Есть сайт 1цена.рф который сейчас выглядит также как я в понедельник в 7 утра. Вот список задач 1) подключить онлайн оплату ( я ЯК уже заключен договор ) 2) сменить ...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
6 лет назад
Есть сайт 1цена.рф который сейчас выглядит также как я в понедельник в 7 утра. Вот список задач 1) подключить онлайн оплату ( я ЯК уже заключен договор ) 2) сменить ...
Необходимо сверстать и прикрутить разработанный дизайн сайта на cms OpenCart Version 3.0.2.0. Всего страниц для верстки до 15. Основной упор на мобильную версию. Последовательность верстки: Дескторп, Мобильная, Планшет. Макеты будут даны в psd. В основной ...