valcitckiygleb

Глеб Вальчицкий valcitckiygleb

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Доработки сайта

    Есть сайт 1цена.рф который сейчас выглядит также как я в понедельник в 7 утра.  Вот список задач   1) подключить онлайн оплату ( я ЯК уже заключен договор )  2) сменить ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • OpenCart Version 3.0.2.0

    Необходимо сверстать и прикрутить разработанный дизайн сайта на cms OpenCart Version 3.0.2.0. Всего страниц для верстки до 15. Основной упор на мобильную версию. Последовательность верстки: Дескторп, Мобильная, Планшет. Макеты будут даны в psd. В основной ...

    BootstrapHTMLJavaScriptOpencart
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад