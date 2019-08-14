Есть сайт https://www.mexpesca-opt.ru/ на нем заблокирована выкачка картинок. Через сторонние сервисы и расширения выкачки фотографии замаскированы под микрофото 20x29, хотя на самом сайте отображаются нормально (см. приложение). Причем какие-то выводятся нормально, какие-то нет. Как ...
Доработки сайта
Есть сайт 1цена.рф который сейчас выглядит также как я в понедельник в 7 утра.
Вот список задач
1) подключить онлайн оплату ( я ЯК уже заключен договор )
2) сменить шаблон
3) "Выгрузка заказов в Exel в ручном режиме и автоматом раз в день в 18:00 ( время автоматической выгрузки админ может сам менять) с выбором периода и подитогом по весу в одной категории.
Например:
Каждый день на конкретный е-мейл который указал админ, приходит выгрузка в формате:
Артикул товара Общий вес ЖК ххххххх Луна ххххххх Луна хххххх Ориенталь
При необходимости, админ может не ждать конкретного времени, а произвести выгрузку, проставив конкретно
нужные ему параметры времени."
4)"1. Создать оптимальное количество полей:
Имя Тел Емейл Удобное время доставки ( выбирает из предложенного нами времени) Время выбирается в админке и мы его можем сами корректировать. Время выбора в интервале: с 9-12.00 и 18-22.00Создать «Заказ в 1 клик», при данном заказе при нажатии на кнопку, появляется форма только для телефона. Далее уже админ звонит и все параметры выясняет."
5) Для удобства регистрации и пользования магазином клиентом, добавляем блок регистрации/ входа в личный кабинет через соц сети. VK/ FB/OK
6) Добавить акцию: Закажи до ( у каждого ЖК будет своя дата) , на сумму от 1999 руб. и получи в подарок бутылку великолепного Итальянского вина. Требуется вести учет всех заявок по акции. То-есть ввести лимит на 1 адрес/телефон/емейл. По одному адресу, можно получить бонус только 1 раз!!
+потребуется все что выделено зеленым перепроверить и если потребуется доработать.
+установить новый шаблон
Заявки фрилансеров
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