Доработки сайта

Есть сайт 1цена.рф который сейчас выглядит также как я в понедельник в 7 утра.

Вот список задач

1) подключить онлайн оплату ( я ЯК уже заключен договор )

2) сменить шаблон

3) "Выгрузка заказов в Exel в ручном режиме и автоматом раз в день в 18:00 ( время автоматической выгрузки админ может сам менять) с выбором периода и подитогом по весу в одной категории.

Например:

Каждый день на конкретный е-мейл который указал админ, приходит выгрузка в формате:

Артикул товара Общий вес ЖК ххххххх Луна ххххххх Луна хххххх Ориенталь

При необходимости, админ может не ждать конкретного времени, а произвести выгрузку, проставив конкретно

нужные ему параметры времени."

4)"1. Создать оптимальное количество полей:

Имя Тел Емейл Удобное время доставки ( выбирает из предложенного нами времени) Время выбирается в админке и мы его можем сами корректировать. Время выбора в интервале: с 9-12.00 и 18-22.00Создать «Заказ в 1 клик», при данном заказе при нажатии на кнопку, появляется форма только для телефона. Далее уже админ звонит и все параметры выясняет."

5) Для удобства регистрации и пользования магазином клиентом, добавляем блок регистрации/ входа в личный кабинет через соц сети. VK/ FB/OK

6) Добавить акцию: Закажи до ( у каждого ЖК будет своя дата) , на сумму от 1999 руб. и получи в подарок бутылку великолепного Итальянского вина. Требуется вести учет всех заявок по акции. То-есть ввести лимит на 1 адрес/телефон/емейл. По одному адресу, можно получить бонус только 1 раз!!

+потребуется все что выделено зеленым перепроверить и если потребуется доработать.

+установить новый шаблон