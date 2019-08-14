Доработка плагина эквайринга от Сбербанка для WordPress WooCommerce

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Посетитель магазина выбирает товар и оформляет доставку. Сумма оплаты формируется из стоимости товара и стоимости доставки.  Магазин передает в плагин сбербанка наименование и цену товара и цену доставки. Эти данные потом отправляются в ФФД, в онлайн кассу и в чек покупателю.  

Нужно сделать, чтобы в ФФД, онлайн кассу и чек отправлялась только название товара и его стоимость одной цифрой, в которую уже включена стоимость доставки. Если товаров несколько, то стоимость доставки делиться между ними. То есть, в чеке не должно быть упоминания о доставке и ее стоимости. Только наименование товаров и их стоимость.  

WooCommerceWordPress
6 лет назад
meskovnikita
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

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