Есть сайт https://www.mexpesca-opt.ru/ на нем заблокирована выкачка картинок. Через сторонние сервисы и расширения выкачки фотографии замаскированы под микрофото 20x29, хотя на самом сайте отображаются нормально (см. приложение). Причем какие-то выводятся нормально, какие-то нет. Как ...
Доработать рекламный js vpaid
Требуется разобраться и доработать js файлы (vpaid) при помощи которых показывается видеореклама.
js сделаны на базе google ima sdk (js файлы пришлю для ознакомления по запросу)
Задача только для квалифицированных разработчиков с хорошим опытом!
Точные фин условия обсуждаются с подходящими кандидатами.
Заявки фрилансеров
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