Доработать рекламный js vpaid

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Требуется разобраться и доработать js файлы (vpaid) при помощи которых показывается видеореклама. 

js сделаны на базе google ima sdk (js файлы пришлю для ознакомления по запросу) 

Задача только для квалифицированных разработчиков с хорошим опытом! 

Точные фин условия обсуждаются с подходящими кандидатами.

JavaScript
6 лет назад
AVA171274
49 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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