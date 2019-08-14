Автоматический ответ от бота в яндекс чат

Интеграция яндекс чата в телеграм бот

Сейчас подключен Лид бэк но сообщения приходят очень не стабильно, необходимо чтобы на все сообщения отвечал бот и была возможность обучать этого бота (но это уже потом в дальнейшем)

Если не через телеграм но предложите свой вариант решения.

Стоит задача чтобы автоматические отвечали на сообщения в чат яндекса (яндекс услуги)