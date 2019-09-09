Есть сайт https://www.mexpesca-opt.ru/ на нем заблокирована выкачка картинок. Через сторонние сервисы и расширения выкачки фотографии замаскированы под микрофото 20x29, хотя на самом сайте отображаются нормально (см. приложение). Причем какие-то выводятся нормально, какие-то нет. Как ...
Доработка парсера
Для размещения информации об аппартаментах на собственном сайте необходимо написан парсер страниц отелей (аппартаментов) booking.com, экспортирующий данные на сайт, управляемый Wordpress.
В проекте используется PHP Simple HTML DOM Parser
Пример страницы с данными:
Данные для сбора:
Необходимо доработать существующий скрипт для массового парсинга страниц отелей (пока работает парсинг по одной странице, что не удобно).
Выбранный исполнитель
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