Доработка парсера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки174 просмотра

Для размещения информации об аппартаментах на собственном сайте необходимо написан парсер страниц отелей (аппартаментов) booking.com, экспортирующий данные на сайт, управляемый Wordpress.

В проекте используется PHP Simple HTML DOM Parser

Пример страницы с данными:

Пример страницы

Данные для сбора:

Ссылка на страницу отеля

Необходимо доработать существующий скрипт для массового парсинга страниц отелей (пока работает парсинг по одной странице, что не удобно).

HTMLPHPWordPress
6 лет назад
KozyirevGerman
42 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

EatMyDust
Олег 
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$35
1 день
Задачу Олег решил оперативно и качественно. Рекомендую!
Все отлично. Всегда на связи. Четко ставит задачи. Оплата сразу же после выполнения задачи

Заявки фрилансеров

EatMyDust
Олег 
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад