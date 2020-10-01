vdmitrenko

Вячеслав Дмитренко vdmitrenko

 
36 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная, профессиональная верстка: HTML 5, CSS 3, JavaScript, ES6, Vue.js, Nuxt.js. Валидность 100%. Кроссбраузерность IE10++

Портфолио:

О себе:

Привет, меня зовут Вячеслав, я Верстальщик и Frontend разработчик из Украины.

В 2014 году я получил степень бакалавра по специальности Компьютерные Науки и начал свой путь фрилансера.

У меня есть опыт работы в больших распределенных командах, ведущих большие корпоративные проекты.

В разработке я использую только современные инструменты и технологии, в результате чего заказчики получают высококачественный, оптимизированный и структурированный продукт.

Технологии:

  • HTML 5 / Pug / Slim / Nunjucks
  • CSS 3 / SASS / БЭМ
  • Javascript / ES6 / Vue.js(Vuex) / Nuxt.js
  • Bootstrap / Foundation
  • Gulp / Webpack / Git
Умения и навыки:
  • Pixel perfect
  • Фиксированная/резиновая верстка
  • Адаптивная/отзывчивая верстка
  • Верстка и разработка клиентской части под Vue.js/Nuxt.js
  • Кроссбраузерность(все современные браузеры и IE10+)
  • Валидность
  • Внедрение, настройка и разработка плагинов
  • Работа со спрайтами и анимация спрайтов
  • CSS, JS, SVG анимации
  • работа с SVG
О работе:

  • Рабочий день: 09:00 - 18:00 (Киев)
  • На связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
  • Гарантирую соблюдение сроков
  • Работаю без предоплаты*

Если вы готовы предоставить качественный макет и поставить конкретные цели на проект - я готов выполнить работу максимально качественно, по умеренной цене и строго в срок!

*вопрос предоплаты решается во время общения лично с заказчиком и зависит от сложности и длительности проекта

JavascriptHTMLCSSBootstrapSASSGulpVue.jsNuxt.jsGit
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $50от 5 часов
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