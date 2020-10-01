Портфолио:О себе:
Привет, меня зовут Вячеслав, я Верстальщик и Frontend разработчик из Украины.
В 2014 году я получил степень бакалавра по специальности Компьютерные Науки и начал свой путь фрилансера.
У меня есть опыт работы в больших распределенных командах, ведущих большие корпоративные проекты.
В разработке я использую только современные инструменты и технологии, в результате чего заказчики получают высококачественный, оптимизированный и структурированный продукт.
Технологии:
- HTML 5 / Pug / Slim / Nunjucks
- CSS 3 / SASS / БЭМ
- Javascript / ES6 / Vue.js(Vuex) / Nuxt.js
- Bootstrap / Foundation
- Gulp / Webpack / Git
- Pixel perfect
- Фиксированная/резиновая верстка
- Адаптивная/отзывчивая верстка
- Верстка и разработка клиентской части под Vue.js/Nuxt.js
- Кроссбраузерность(все современные браузеры и IE10+)
- Валидность
- Внедрение, настройка и разработка плагинов
- Работа со спрайтами и анимация спрайтов
- CSS, JS, SVG анимации
- работа с SVG
- Рабочий день: 09:00 - 18:00 (Киев)
- На связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Гарантирую соблюдение сроков
- Работаю без предоплаты*
Если вы готовы предоставить качественный макет и поставить конкретные цели на проект - я готов выполнить работу максимально качественно, по умеренной цене и строго в срок!
*вопрос предоплаты решается во время общения лично с заказчиком и зависит от сложности и длительности проекта
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