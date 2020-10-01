Качественная, профессиональная верстка: HTML 5, CSS 3, JavaScript, ES6, Vue.js, Nuxt.js. Валидность 100%. Кроссбраузерность IE10++

Портфолио:

Привет, меня зовут Вячеслав, я Верстальщик и Frontend разработчик из Украины.

В 2014 году я получил степень бакалавра по специальности Компьютерные Науки и начал свой путь фрилансера.

У меня есть опыт работы в больших распределенных командах, ведущих большие корпоративные проекты.

В разработке я использую только современные инструменты и технологии, в результате чего заказчики получают высококачественный, оптимизированный и структурированный продукт.

Технологии:

HTML 5 / Pug / Slim / Nunjucks

CSS 3 / SASS / БЭМ

Javascript / ES6 / Vue.js(Vuex) / Nuxt.js

Bootstrap / Foundation

Gulp / Webpack / Git

Pixel perfect

Фиксированная/резиновая верстка

Адаптивная/отзывчивая верстка

Верстка и разработка клиентской части под Vue.js/Nuxt.js

Кроссбраузерность(все современные браузеры и IE10+)

Валидность

Внедрение, настройка и разработка плагинов

Работа со спрайтами и анимация спрайтов

CSS, JS, SVG анимации

работа с SVG

Рабочий день: 09:00 - 18:00 (Киев)

На связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Гарантирую соблюдение сроков

Работаю без предоплаты*

Если вы готовы предоставить качественный макет и поставить конкретные цели на проект - я готов выполнить работу максимально качественно, по умеренной цене и строго в срок!

*вопрос предоплаты решается во время общения лично с заказчиком и зависит от сложности и длительности проекта