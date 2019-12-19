viktoriya18

Администрирование и наполнение сайтов, интернет-магазинов; обработка фото

Опыт работы с CMS Opencart, DLE

Наполнение и администрирование сайтов, интернет-магазинов.

Работа с CMS Opencart, установка чатов и скриптов на сайт, обновление контента, подготовка и добавление изображений, описание товара и добавление атрибутов, понимание основ HTML, работа с программистами, составление ТЗ для программистов.

SEO маркетинг, формирование семантического ядра. Внутренняя оптимизация сайта, составление meta тегов title и description, оптимизация текстов, работа с копирайтерами, составление ТЗ. Добавление сайта в поисковые системы (Google и Яндекс), добавление карты сайта в поисковые системы, проведение принудительной индексации страниц. Анализ конкурентов.

Внешняя оптимизация сайта. Работа с биржами ссылок: покупка вечных и временных ссылок, анализ доноров, настройка фильтров. Аналитика SEO продвижения, отслеживание позиций целевых запросов. Добавление в Google Business.

Настройка контекстной рекламы Google Ads и Яндекс.Директ. Создание кампаний в Google (поиск и кмс). Настройка объявлений, добавление минус-слов, быстрые ссылки. Работа с РСЯ.

Веб-аналитика. Google Analytics, Яндекс.Метрика. Установка и настройка счетчиков. Анализ эффективности источников трафика. Установка и настройка целей.

SMM. Создание страницы в Instagram/Facebook. Ведение страницы Instagram/Facebook. Разработка индивидуального дизайна. Создание контент-плана на 1-2 недели (изображения, видео). Поиск ЦА в социальной сети Instagram/ Facebook. Настройка таргетированной рекламы, работа с кабинетом Ads Manager, анализ и оптимизация рекламных кампаний. Добавление Пикселя на сайт. Интеграция с интернет-магазином. Массфолловинг/Масслайкинг.

E-mail маркетинг. Проведение e-mail рассылок по базе клиентов. Работа с CRM Bitrix.

Разработка печатной продукции: листовки, буклеты, визитки, папки, баннеры

Работа с графическими программами Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro

Обработка фото для интернет-магазинов и др.: обтравка объектов изображения, удаление фона, замена фона, удаление нежелательных элементов фото, цветкор

Выполню тестовые задания - бесплатно.

Без выходных 7 дней в неделю, 8 часов в день.