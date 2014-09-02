vikusi4ka85

Нужны статьи (Объём - 2 -3 тыс символов): промо статьи на новостные ресурсы города и интересные статьи по теме интернета в блог на сайт - на укр. и русс.языках.
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Тема статей "DDoS атаки". Нужен качественный перевод на английский язык промо-статей, для представления компании на форумах и рекламных площадках. Одна статья 1500-2000 символов. Цена за работу договорная, так как статей планируется много.Переводы26 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание персонажа и размещение его на рисунках для слайдера веб-сайта.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно нарисовать персонажа-супергероя для нашего сайта по ТЗ (в стиле Зеленого фонаря/капитана Америка). Его нужно нарисовать персонажа и поместить его на 4-х окнах слайдера, баннерах и аватарках соц.сетей. Предлагайте свои цены и сроки.Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужны технически сильные статьи для тематических форумов, в основном нужны пресс-релизы на тему защиты от DDoS атак для компании, которая занимается этой самой защитой. Оплата договорная.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Нужно создать сайт "под ключ" на движке Wordpress. Шаблон и документацию к шаблону предоставляем, вся необходимая техническая информация, а также все текста также в наличии. Нужно сделать сайт строго в рамках шаблона, используя все необходимые ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Наполнения сайта оригинальным, интересным, оптимизированным под поиск контентом. Сайт на укр.языке. Сайт для интернет провайдера. Куплен темплейт на Вордпрессе, его необходимо адаптировать под обычный сайт, не блог, создать и назвать рубрики, написать содержание для рубрик, ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад