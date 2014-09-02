vikusi4ka85

Виктория vikusi4ka85

 
38 летУкраина/Ровно
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
ArtKris
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Создание персонажа
Спасибо Виктории за интересный заказ! Все материалы предоставляются до начала работы, заказчик доступен в рабочее время и вовремя оплачивает результат. Однозначно рекомендую!
Пунктуальный и отзывчивый фрилансер, рекомендую к сотрудничеству. Очень хорошо поняла задание и быстро нарисовала отличного персонажа для нашего сайта. Спасибо!
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