Системный администратор
"мудрость это применение знаний" (с)
что могу применять:
- установка и настройка Linux(gentoo,debian,CentoOS, ubuntu, etc)
настройка служб и ПО:
- Почта (exim, dovecot,postfixadmin,squirrelmail);
- Фаервол (iptables);
- Веб (apache,ngnix);
- СУБД (mysql);
- Мониторинг (zabbix,smart,syslogng);
- Виртуализация (xen, VirtualBox);
- Файловый сервер (samba,vsftp,glusterfs);
- Сеть (openVPN, squid, bind);
- CMS (bitrix, joomla)
- Прочие службы (git, bacula).
Большой опыт удаленного администрирования. Свой сервер мониторинга(zabbix) по наблюдению, обслуживаемых, серверов.
Действие аккаунта приостановлено!
Системное администрирование
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