viland

Алексей viland

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Системный администратор

"мудрость это применение знаний" (с)

что могу применять:

- установка и настройка Linux(gentoo,debian,CentoOS, ubuntu, etc)

настройка служб и ПО:

- Почта (exim, dovecot,postfixadmin,squirrelmail);

- Фаервол (iptables);

- Веб (apache,ngnix);

- СУБД (mysql);

- Мониторинг (zabbix,smart,syslogng);

- Виртуализация (xen, VirtualBox);

- Файловый сервер (samba,vsftp,glusterfs);

- Сеть (openVPN, squid, bind);

- CMS (bitrix, joomla)

- Прочие службы (git, bacula).

Большой опыт удаленного администрирования. Свой сервер мониторинга(zabbix) по наблюдению, обслуживаемых, серверов.

MySQLJoomlaLinuxApacheUbuntuDebianБитриксGit
Системное администрирование
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