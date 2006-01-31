Есть такой сайт http://www.dmitry-portal.ru Я заказал там услугу по размещению ссылок! http://dmitry-portal.ru/reklama/elite-links.html Так вот мне надо составить 50-70 ключевых блоков к своему сайту.И составить описание сайта и ключевые слова.Просто я новичок в этом деле.Мой сайт http://sjeep.ru Предоставлю доступ ...
- $30Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $30
Нужно создать 3 баннера (два баннера 468x60 и один 100x100) для сайта http://sjeep.ru Баннеры должны быть сюжетными (о заработке в интернете).И обязательно на них должен присутсвовать серебряный джип! Можно во flash Цена 30$ за 3 баннера! Срок изготовления ...Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Нужен только дизайн! Это сервис по регистрации сайтов в каталогах! ПРИМЕР www.regim.ruДизайн сайтов52 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать интернет-зал игровых автоматов с реальными играми!!! (Resident, Fruit Coctail, Garage, Lucky Drink, Climber)Разработка игр10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Нужно поднять тиц вот для этого сайта http://azartcasino.com с 60 до 500 пунктов! Предлагать только легальные методы! Возможно повышу оплату!Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Нужно создать лотерею основанную на продаже билетов. Пример http://ruslotto.net. Настроить на оплату с webmoney. +ДизайнСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
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10 баллов
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Ответный отзыв
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