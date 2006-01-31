Есть такой сайт http://www.dmitry-portal.ru Я заказал там услугу по размещению ссылок! http://dmitry-portal.ru/reklama/elite-links.html Так вот мне надо составить 50-70 ключевых блоков к своему сайту.И составить описание сайта и ключевые слова.Просто я новичок в этом деле.Мой сайт http://sjeep.ru Предоставлю доступ ...