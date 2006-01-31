vitalek

Гость vitalek

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужно оказать одну услугу!

    $30

    Есть такой сайт http://www.dmitry-portal.ru Я заказал там услугу по размещению ссылок! http://dmitry-portal.ru/reklama/elite-links.html Так вот мне надо составить 50-70 ключевых блоков к своему сайту.И составить описание сайта и ключевые слова.Просто я новичок в этом деле.Мой сайт http://sjeep.ru Предоставлю доступ ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание анимационных баннеров

    $30

    Нужно создать 3 баннера (два баннера 468x60 и один 100x100) для сайта http://sjeep.ru Баннеры должны быть сюжетными (о заработке в интернете).И обязательно на них должен присутсвовать серебряный джип! Можно во flash Цена 30$ за 3 баннера! Срок изготовления ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lava
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужно оказать одну услугу!
5/5
Сделал всё быстро и качественно!
Ответный отзыв
Maximus
Максим 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Создание анимационных баннеров
Очень хороший человек. Именно человек. Честный, вежливый. Платит строго после выполнения работы. Никаких задержек. Приятно с ним работать.
Работа классная! Большое спасибо! Я заплатил даже немного больше чем договаривались! Оценка максимальная.
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