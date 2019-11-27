Добрый день! Меня зовут Виталий. Уже 7 лет занимаюсь интернет-маркетингом. Успел поработать в крупных маркетинговых агентствах, прежде чем ушел на "вольные хлеба". Имею большой опыт работы с разными направлениями бизнеса. Продвигал сайты как с нуля так и уже с аудиторией и возрастом. Основным в своей работе считаю не продвижение ключевиков в топ, а комплексную работу над сайтом и, как итог, клиентов и прибыль для заказчика.
SEO – 7 лет.
Работаю со всеми популярными CMS (WordPress, Joomla, DLE, OpenCart, Drupal)
Знаю HTML и CSS.
Работаю с биржами ссылок: SAPE, Miralinks, Gogetlinks
Крауд-маркетинг - ручное размещение на форумах, досках объявлений, в комментариях.
Настройка Yandex метрики и Google Analytics , анализ поведения аудитории.
Таргетолог - 4 года
Настройка и ведение кампаний в социальных сетях (Vkontakte, Facebook, Instagram MyTarget)
Настройка рекламных кампаний в Google Adwords и Yandex.Direct
Настройка Yandex метрики и Google Analytics.
Настройка Google Tag Manager
Аналитика и оптимизация рекламных кампаний.
Лидогенерация, арбитраж трафика (CPA, CPL).
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