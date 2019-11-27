SEO, SMM, Таргетолог

Добрый день! Меня зовут Виталий. Уже 7 лет занимаюсь интернет-маркетингом. Успел поработать в крупных маркетинговых агентствах, прежде чем ушел на "вольные хлеба". Имею большой опыт работы с разными направлениями бизнеса. Продвигал сайты как с нуля так и уже с аудиторией и возрастом. Основным в своей работе считаю не продвижение ключевиков в топ, а комплексную работу над сайтом и, как итог, клиентов и прибыль для заказчика.

SEO – 7 лет.

Работаю со всеми популярными CMS (WordPress, Joomla, DLE, OpenCart, Drupal)

Знаю HTML и CSS.

Работаю с биржами ссылок: SAPE, Miralinks, Gogetlinks

Крауд-маркетинг - ручное размещение на форумах, досках объявлений, в комментариях.

Настройка Yandex метрики и Google Analytics , анализ поведения аудитории.

Таргетолог - 4 года

Настройка и ведение кампаний в социальных сетях (Vkontakte, Facebook, Instagram MyTarget)

Настройка рекламных кампаний в Google Adwords и Yandex.Direct

Настройка Yandex метрики и Google Analytics.

Настройка Google Tag Manager

Аналитика и оптимизация рекламных кампаний.

Лидогенерация, арбитраж трафика (CPA, CPL).