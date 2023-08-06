Спеціаліст з автоматизації та розробки.

Досвід:

Знання системи та досвід роботи з нею.

Основи та застосування у різних проектах.

CRM Система на основі Гугл Таблиць: Розробка повноцінної CRM системи для середнього бізнесу, що включає автоматичне стеження за замовленнями, інтеграцію з іншими системами та звітність в реальному часі.

Чат Бот: Розробка бота для автоматизації відповідей на питання клієнтів, інтеграція з базою даних для відстеження замовлень.