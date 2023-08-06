vl311

Влад vl311

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Спеціаліст з автоматизації та розробки.

Досвід:

  • Google Sheets & Google Scripts (2+ роки):

    • Розробка CRM-систем на основі Гугл Таблиць.

    • Автоматизація бізнес-процесів за допомогою Гугл Скриптів.

  • Python (1 рік):

    • Спеціалізація на автоматизації веб-браузера Selenium.

    • Розробка чат-ботів.

  • JavaScript:

    • Основи та застосування у різних проектах.

  • Opencart 3:

    • Знання системи та досвід роботи з нею.

  1. CRM Система на основі Гугл Таблиць: Розробка повноцінної CRM системи для середнього бізнесу, що включає автоматичне стеження за замовленнями, інтеграцію з іншими системами та звітність в реальному часі.

  2. Чат Бот: Розробка бота для автоматизації відповідей на питання клієнтів, інтеграція з базою даних для відстеження замовлень.

  3. Автоматизація веб-браузера з Selenium: Створення скрипту для автоматичного моніторингу веб-сайтів та збору даних для аналітики.

Особисті якості:
Відповідальний, уважний до деталей, здатний працювати в команді та самостійно. Завжди готовий до нових викликів та навчання.

Интернет-магазины
нет отзывов
$5/час
от $25от 1 дня
#473
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$3/час
от $25от 1 дня
#652
Веб-программирование
нет отзывов
$4/час
от $20от 1 дня
#1438