Досвід:
Google Sheets & Google Scripts (2+ роки):
Розробка CRM-систем на основі Гугл Таблиць.
Автоматизація бізнес-процесів за допомогою Гугл Скриптів.
Python (1 рік):
Спеціалізація на автоматизації веб-браузера Selenium.
Розробка чат-ботів.
JavaScript:
Основи та застосування у різних проектах.
Opencart 3:
Знання системи та досвід роботи з нею.
CRM Система на основі Гугл Таблиць: Розробка повноцінної CRM системи для середнього бізнесу, що включає автоматичне стеження за замовленнями, інтеграцію з іншими системами та звітність в реальному часі.
Чат Бот: Розробка бота для автоматизації відповідей на питання клієнтів, інтеграція з базою даних для відстеження замовлень.
Автоматизація веб-браузера з Selenium: Створення скрипту для автоматичного моніторингу веб-сайтів та збору даних для аналітики.
Особисті якості:
Відповідальний, уважний до деталей, здатний працювати в команді та самостійно. Завжди готовий до нових викликів та навчання.