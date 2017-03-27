vladotr1996

Влад vladotr1996

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Верстка и натяжка макета на CMS

    Необходимо качественно отверстать и натянуть на CMS ModX или WordPress макет PSD. Это LandingPage. Необходимо добавить различные paralax эффекты. Макет в JPG и техническое задание во вложенных файлах. ...

    MODXWordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Макет PSD Лендинг тематика остекление

    $110

    Требования к макету и разъяснения . Необходимо отрисовать макет-дизайн лендинга, тематика остекление. Цветовые решения, синие полутона, белый, немного красного цвета. Все блоки созданы в схематичных заданиях, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Принт на футболку

    $70

    Необходимо разработать принт для футболки на тематику видеоблогерства. На выходе хотим получить изображение в формате корела и фотошопа, размер A3. Цветовая гамма принта, на ваш вкус и цвет,  главное получить креативный и красивый ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Kat3n
31 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$110
10 баллов
8 лет назад
Макет PSD Лендинг тематика остекление
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Спасибо за интересный конкурс! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Отлично проделанная работа, учтены все пожелания, всё выполнено в срок. Спасибо Екатерине
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