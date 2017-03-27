vladotr1996

Необходимо качественно отверстать и натянуть на CMS ModX или WordPress макет PSD. Это LandingPage. Необходимо добавить различные paralax эффекты. Макет в JPG и техническое задание во вложенных файлах. ...
HTML-верстка13 заявок
Закрыт
8 лет назад
Необходимо качественно отверстать и натянуть на CMS ModX или WordPress макет PSD. Это LandingPage. Необходимо добавить различные paralax эффекты. Макет в JPG и техническое задание во вложенных файлах. ...
Требования к макету и разъяснения . Необходимо отрисовать макет-дизайн лендинга, тематика остекление. Цветовые решения, синие полутона, белый, немного красного цвета. Все блоки созданы в схематичных заданиях, ...
Необходимо разработать принт для футболки на тематику видеоблогерства. На выходе хотим получить изображение в формате корела и фотошопа, размер A3. Цветовая гамма принта, на ваш вкус и цвет, главное получить креативный и красивый ...