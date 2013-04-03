Контент-менеджер

Работа по специальности – более двух лет (цифровое агентство «Promofront», web-

студия «Бизнес-Дизайн»)

Примеры работ:

http://nasha-era.ru/ - наполнение (1С-Битрикс);

http://www.alstuning.ru/ - наполнение + каталог + подключение карусели + подключение

лайтбокса в фото-галерею

http://bezproverki.ru/ - наполнение + программирование форм

http://shtat-un.ru/ - наполнение + каталог (OsCommerce)

http://stolmeb.ru/ - наполнение + каталог + карусель

Образование:

Поволжский Государственный Университет Сервиса

• специальность: прикладная информатика в экономике;

Профессиональный навыки:

• html, css;

• поверхностные знания JS, PHP;

• MS Office, Adobe Photoshop;

• Опыт работы в различных cms: самописные, mscms, joomla, 1C-Битрикс, OsCommerce

Прочее:

• Знание языков: английский со словарём;

• Профессиональные качества: ответственность, пунктуальность, обучаемость