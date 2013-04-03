Работа по специальности – более двух лет (цифровое агентство «Promofront», web-
студия «Бизнес-Дизайн»)
Примеры работ:
http://nasha-era.ru/ - наполнение (1С-Битрикс);
http://www.alstuning.ru/ - наполнение + каталог + подключение карусели + подключение
лайтбокса в фото-галерею
http://bezproverki.ru/ - наполнение + программирование форм
http://shtat-un.ru/ - наполнение + каталог (OsCommerce)
http://stolmeb.ru/ - наполнение + каталог + карусель
Образование:
Поволжский Государственный Университет Сервиса
• специальность: прикладная информатика в экономике;
Профессиональный навыки:
• html, css;
• поверхностные знания JS, PHP;
• MS Office, Adobe Photoshop;
• Опыт работы в различных cms: самописные, mscms, joomla, 1C-Битрикс, OsCommerce
Прочее:
• Знание языков: английский со словарём;
• Профессиональные качества: ответственность, пунктуальность, обучаемость