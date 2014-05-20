wargoth666

Добрый день! Нужно сверстать медицинский каталог с продукцией.
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Закрыт
4 года назад
Добрый день! Нужно сверстать медицинский каталог с продукцией.
Нужно написать тексты на тему кроссового и коммутационного оборудования для телекоммуникаций. Еще нужно написать жирный текст О компании. Подробности скину в личку.
Добрый день! Нужно разработать логотип Вся информация в ТЗ
Нужно исправить ширину подменю на сайте.
Добрый день! Ищу программиста понимающего 1с-битрикс. Нужно натянуть дизайн на битрикс. Дизайн в прикрепленном файле.
Добрый день! Нужен логотип для мотосалона. Сумма на проект от 500 до 1000 рублей.