wargoth666

Дмитрий Перминов wargoth666

 
34 годаРоссия/Киров
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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$50
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$50
10 баллов
4 года назад
Разработка логотипа
Все отлично, оплата своевременно. Был рад сотрудничеству.
Заказал разработку логотипа. Выполнил на отлично. Были учтены все пожелания. Всем советую! Отличный дизайнер!
Ответный отзыв
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
168 отзывов(-1)
$11
10 баллов
10 лет назад
Логотип для мотосалона
Дмитрий отличный заказчик, оплата своевременная, чёткое тех задание, положительные эмоции от работы, буду рад дальнейшему сотрудничеству...
Все сделано в лучшем виде! Быстро! Качественно! Очень хороший дизайнер!
Ответный отзыв