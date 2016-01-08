Необходимо выполнить дизайн сайта по прототипу. Дизайн должен быть выполнен в современном стиле. Можно использовать в качестве примера концепцию дизайна сайта http://korma78.ru Можно использовать фон "доска 1" тут понравились [url=http://aic.ru/work/site/628/]http://aic.ru/work/site/628/[/url] очень красивые натуральные продукы, достка и фон дерава [url=http://miratorg.ru/]http://miratorg.ru/[/url] - вот сильно ...