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Ветров Алексей web-map

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка рекламной кампании в Google Adwords.

    Требуется специалист для создания рекламной компании в Google Adwords. Обратите внимание - нужна настройка конкретно под Google Adwords. Тематика: интернет магазин товаров для животных Регионы: Санкт-Петербург и ЛО Работа оплачивается по факту (при первичном сотрудничестве). От вас: опыт работы, перечень ...

    Google Ads
    Контекстная реклама17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо выполнить дизайн сайта по прототипу. Дизайн должен быть выполнен в современном стиле. Можно использовать в качестве примера концепцию дизайна сайта http://korma78.ru Можно использовать фон "доска 1"  тут понравились [url=http://aic.ru/work/site/628/]http://aic.ru/work/site/628/[/url] очень красивые натуральные продукы, достка и фон дерава  [url=http://miratorg.ru/]http://miratorg.ru/[/url] - вот сильно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется SEO оптимизация сайта

    Необходимо произвести оптимизацию сайта или написать техническое задание для его оптимизации. Тематика сайта - ремонт АКПП по Санкт-Петербургу. Все предложения отправляйте в личку. Адрес сайта отправлю при переписке.

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка и дальнейшее ведение рекламной кампании яндекс и google

    Здравствуйте. Для интернет-магазина детских товаров необходимо создать рекламную компанию Яндекс Директ и Google adwords, бюджет на месяц ~20 000 рублей на рекламную кампанию. Рекламная кампания распространяется на Санкт-Петербург и Москву. Предлагайте свои цены и сроки. Желаемый бюджет ...

    Google Ads
    Контекстная реклама19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад