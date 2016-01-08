Требуется специалист для создания рекламной компании в Google Adwords. Обратите внимание - нужна настройка конкретно под Google Adwords. Тематика: интернет магазин товаров для животных Регионы: Санкт-Петербург и ЛО Работа оплачивается по факту (при первичном сотрудничестве). От вас: опыт работы, перечень ...
- Контекстная реклама17 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить дизайн сайта по прототипу. Дизайн должен быть выполнен в современном стиле. Можно использовать в качестве примера концепцию дизайна сайта http://korma78.ru Можно использовать фон "доска 1" тут понравились [url=http://aic.ru/work/site/628/]http://aic.ru/work/site/628/[/url] очень красивые натуральные продукы, достка и фон дерава [url=http://miratorg.ru/]http://miratorg.ru/[/url] - вот сильно ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо произвести оптимизацию сайта или написать техническое задание для его оптимизации. Тематика сайта - ремонт АКПП по Санкт-Петербургу. Все предложения отправляйте в личку. Адрес сайта отправлю при переписке.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо векторизировать логотип интернет магазина товаров для животных.Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайт интернет-магазина необходимо сделать 2 баннера (~ 1000px * 500px) с акциями на доставку.Баннеры26 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Для интернет-магазина детских товаров необходимо создать рекламную компанию Яндекс Директ и Google adwords, бюджет на месяц ~20 000 рублей на рекламную кампанию. Рекламная кампания распространяется на Санкт-Петербург и Москву. Предлагайте свои цены и сроки. Желаемый бюджет ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт8 лет назад