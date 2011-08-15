Опытная команда разработчиков. Более 100 готовых проектов.Гарантия качества

Я представляю команду профессиональных веб разработчиков, работающих на существующей фирме но имеющих свободное время для создания качественных сайтов "под ключ", а так же создание иллюстраций, flash анимации, корпоративных стилей, логотипов, визиток, баннеров любой сложности.

Мы гарантируем порядочность и выполнение сроков. Главное для нас - довольные клиенты, которые советуют нас другим.

email: [email protected]

ICQ: 190885484

Skype: free3er2000

Часть выполненных работ:

http://picasaweb.google.com/105642847501738974917/Pholio?authkey=Gv1sRgCIz3mPzErfGWfw#