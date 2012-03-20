Программные пакеты:
+ Corel Draw, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, .
+ Пакет Microsoft Office: Word, Exсel, Access, Frontpage и множество других прикладных программ.
+ Широкоформатная печать,плотер,оракал;
+ Фотосъемка для рекламы: идея, постановка композиции, постановка света, фотосъемка на цифровой фотоаппарат;
+ Ретушь, фотомонтаж;
+ Разработка фирменного стиля;
+ Дизайн рекламных презентаций для электронно-справочной системы;
+ Разработка логотипов;
+ Изготовление баннеров;
+ Разработка: Фирменных стилей, буклетов, лайтбоксов, биг бордов, рекламы на транспорте, в метро;
+ Разработка дизайна для веб-сайтов;
+ Flash анимация;
+Моделирование и анимация при помощи 3d Max,Poser,Vue, Carrara;
Нужно быть лёгким как пёрышко,чтобы преуспеть в сновидении ,нужно сохранять в себе настроение человека которому не о чем бесполкоиться в этом мире.
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