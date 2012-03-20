Программные пакеты:

+ Corel Draw, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, .

+ Пакет Microsoft Office: Word, Exсel, Access, Frontpage и множество других прикладных программ.

+ Широкоформатная печать,плотер,оракал;

+ Фотосъемка для рекламы: идея, постановка композиции, постановка света, фотосъемка на цифровой фотоаппарат;

+ Ретушь, фотомонтаж;

+ Разработка фирменного стиля;

+ Дизайн рекламных презентаций для электронно-справочной системы;

+ Разработка логотипов;

+ Изготовление баннеров;

+ Разработка: Фирменных стилей, буклетов, лайтбоксов, биг бордов, рекламы на транспорте, в метро;

+ Разработка дизайна для веб-сайтов;

+ Flash анимация;

+Моделирование и анимация при помощи 3d Max,Poser,Vue, Carrara;

Нужно быть лёгким как пёрышко,чтобы преуспеть в сновидении ,нужно сохранять в себе настроение человека которому не о чем бесполкоиться в этом мире.