webdecor_su

$500
Требуется переделать и наполнить сайт для компьютерной компании (www.datex-sys.com). Необходим эксклюзивный дизайн.
Сайты «под ключ»33 заявки
Закрыт
9 лет назад
Требуется переделать и наполнить сайт для компьютерной компании (www.datex-sys.com). Необходим эксклюзивный дизайн.
Требуется изготовить 5 иллюстраций размером 715*325 для шапки сайта и 300*156 для разделов сайта www.datex-sys.com Примеры сатов www.moxa-net.ru, www.icp-das.ru, www.ipc2u.ru Дополнительные иллюстрации предоставлю позднее.
Шапка сайта составляющая резинового шаблона сайта для Joomla 1.5.x Шапка сайта состоит из двух иллюстраций: 1. Фон шапки (Размер 1440*250) 2. Логотип + Стильный коллаж (Размер 1000*250, прозрачный) Логотип прилагается. Идея позже...