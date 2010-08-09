webdecor_su

Шапка сайта составляющая резинового шаблона сайта для Joomla 1.5.x Шапка сайта состоит из двух иллюстраций: 1. Фон шапки (Размер 1440*250) 2. Логотип + Стильный коллаж (Размер 1000*250, прозрачный) Логотип прилагается. Идея позже...