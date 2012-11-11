webjuniorua

Настроить тему и наполнить сайт на WP Требование: Умение работать с плагинами, навыки верстки.
- Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать дизайн презентации для благотворительных фондов. Требования: 1. Опыт создания презентаций не менее 5-10 для зарубежных заказчиков 2. Желательно опыт создания презентаций в Sketch 3. Плюсом будет примеры ранее разработанных ...Презентациинет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо исправить: 1. При оформлении заказа, после выбора доставки, не происходит переход к выбору оплаты. 2. Не возможно ввойти в личный кабинет после регистрации. 3. Для восстановление пароля, не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Под проект вторым разработчиком. Проект на одну неделю. Оплата обговаривается. Знание SOAP, JSON объязательно! Ссылка на портфолио объзательно, также указывайте время, когда можете приступить.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно написать текста для сайта штор. Задания в вложенных файлах. Заявки рассматриваются только с опытом.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо набрать каталог с данными: Город, GPS - координаты, дата Знание немецкого обязательно.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно перевести, начиная с 3. Conventional Linear Complementary Filter на первой по 5. Conclusions на последней. Обязательное условие - все формулы, и знаки с формул, должны быть набраны в Microsoft equation, и соответствовать по ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо перевести технический текст с русского на украинский. Требование - опыт перевода. Желательно минимум 2 - курса технического университета. Или минимум неоконченное высшее фил фака, или журналистика. ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется нарисовать набор иконок (мультяшные) в высоком качестве (не скопировать, или перерисовать - будут проверятся). Они должны иметь оригинальный вид, в одном стиле по группам. Наборы иконок по группам: 1. Дикие ...Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать видеоролик к игре под Android. Игра для тренировки памяти. В игре три главных уровня, и 12 подуровней. Ссылка исполнителю. Сюжет не ограничен. От вас ваше виденье. Не ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт13 лет назад