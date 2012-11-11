webjuniorua

Иван webjuniorua

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание презентации

    Необходимо разработать дизайн презентации для благотворительных фондов. Требования: 1. Опыт создания презентаций не менее 5-10 для зарубежных заказчиков 2. Желательно опыт создания презентаций в Sketch 3. Плюсом будет примеры ранее разработанных ...

    Sketch
    Презентациинет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внесение правок в Magento

    Необходимо исправить: 1. При оформлении заказа, после выбора доставки, не происходит переход к выбору оплаты. 2. Не возможно ввойти в личный кабинет после регистрации. 3. Для восстановление пароля, не ...

    Magento
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Android разработчик (Киев)

    Под проект вторым разработчиком. Проект на одну неделю. Оплата обговаривается. Знание SOAP, JSON объязательно! Ссылка на портфолио объзательно, также указывайте время, когда можете приступить.

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод с английского на украинский

    Нужно перевести, начиная с 3. Conventional Linear Complementary Filter на первой по 5. Conclusions на последней. Обязательное условие - все формулы, и знаки с формул, должны быть набраны в Microsoft equation, и соответствовать по ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод текста с русского на украинский

    Необходимо перевести технический текст с русского на украинский. Требование - опыт перевода. Желательно минимум 2 - курса технического университета. Или минимум неоконченное высшее фил фака, или журналистика. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать иконоки

    Требуется нарисовать набор иконок (мультяшные) в высоком качестве (не скопировать, или перерисовать - будут проверятся). Они должны иметь оригинальный вид, в одном стиле по группам. Наборы иконок по группам: 1. Дикие ...

    Иконки и Пиксель-арт14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать видеоролик к игре

    Необходимо создать видеоролик к игре под Android. Игра для тренировки памяти. В игре три главных уровня, и 12 подуровней. Ссылка исполнителю. Сюжет не ограничен. От вас ваше виденье. Не ...

    Android
    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Копирайтер - тематика о шторах
Все отлично
Надежный исполнитель, качественное выполнение работ!
Ответный отзыв
FastTranslation
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Перевод с английского на украинский
Приятно было поработать с Иваном, постоянно на связи, все вопросы уточняли за пару минут, человек знает, что ему нужно. Ответственный и порядочный заказчик !!!
Все отлично, выполнено в срок и качественно!
Ответный отзыв
tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Перевод текста с русского на украинский
Корректный заказчик, моментальная оплата. Буду рада продолжению сотрудничества.
Переведено качественно и в строк.
Ответный отзыв