webkomanda

Игорь webkomanda

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб мастер - работаю по программированию, верстке и натяжке веб сайтов и интернет магазинов на популярные CMS.

Дизайн, верстка и программирование веб сайтов и интернет магазинов.

Отзывы заказчиков

gertalady
Татьяна 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Перенос сайта и адаптация дизайна
JoomlaWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
iShit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Выложить 15 карточек товаров
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Наполнение сайтов
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
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