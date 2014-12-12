Веб мастер - работаю по программированию, верстке и натяжке веб сайтов и интернет магазинов на популярные CMS.
Дизайн, верстка и программирование веб сайтов и интернет магазинов.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
JoomlaWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Наполнение сайтов
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга