Сергей, 37 лет
Опыт в аналогичной области: 6 лет;
График: удаленная работа;
Проживание: Украина, Николаев;
Профессиональная сфера: IT, компьютеры,работа в Интернете;
Требования к будущей работе:
Должность:web-программист
Отрасль: Веб-разработка
Зарплата (минимум): 10 000 грн.
График работы: удаленная работа
Опыт работы:
более 6 лет
Разработка web-приложений, поддержка баз данных, проектирование баз данных, поддержка и разработка сайтов, разработка и поддержка CRM систем.
Профессиональные навыки:
- знание PHP, Java Script, Mysql, HTML, CSS, REACT, NUXT, NEXT, Vue, Node.js;
- работаю сразличными php и JS фреймворками и библиотеками(Node.js, socket.io);
- cоздание web -ресурсов‚ начиная с разработки структуры и архитектуры‚ программирования‚ до сдачи полностью готового проекта под ключ;
- импорт и экспорт данных из баз данных в электронные документы (Excel, PDF, WORD);
- творческий подход к созданию оригинальных алгоритмов;
Иностранные языки:
Английский: средний;
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