Веб-разработка, сайты

Сергей, 37 лет

Опыт в аналогичной области: 6 лет;

График: удаленная работа;

Проживание: Украина, Николаев;

Профессиональная сфера: IT, компьютеры,работа в Интернете;

Требования к будущей работе:

Должность:web-программист

Отрасль: Веб-разработка

Зарплата (минимум): 10 000 грн.

График работы: удаленная работа

Опыт работы:

более 6 лет

Разработка web-приложений, поддержка баз данных, проектирование баз данных, поддержка и разработка сайтов, разработка и поддержка CRM систем.

Профессиональные навыки:

- знание PHP, Java Script, Mysql, HTML, CSS, REACT, NUXT, NEXT, Vue, Node.js;

- работаю сразличными php и JS фреймворками и библиотеками(Node.js, socket.io);

- cоздание web -ресурсов‚ начиная с разработки структуры и архитектуры‚ программирования‚ до сдачи полностью готового проекта под ключ;

- импорт и экспорт данных из баз данных в электронные документы (Excel, PDF, WORD);

- творческий подход к созданию оригинальных алгоритмов;

Иностранные языки:

Английский: средний;