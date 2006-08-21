Требуется слаженная команда программистов, который могли бы выполнять проекты на PHP, JS, SQL Опыт обязателен. Умение разбираться в любых системах для их интеграции со скриптами. На данный момент есть несколько проектов на PHP, один проект-разработка под телефон Blackberry. Обязательно ...
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день, Нужен человек из Минска для реализации 1-го из проектов, который бы мог ВАЖНО: приезжать в офис и выполнять его на месте. Возможность дальнейшего трудоустройства, либо сотрудничества на такой же основе либо удаленной по другим ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо интегрировать АССИСТ в Существующую Интернет-витрину, с админпанелью просмотра и отмены транзакций. Сам интернет-магазин написан на asp/Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Есть система фото-комьюнити сделанная на пхп, туда надо интегрировать возможность показа видео, сервер линуховый, выделенный, можно установить любое программное обеспечение. Что требуется флеш-плеер, а-ля youtube, для проигрывания video on-demand или streaming(это пока не принципиально), пользователи загружают ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
нужен php программист смарти, пир и т.д. Рассмотрю все предложения, предпочтения отдаются Минску, с возможностью последующего перевода в штат.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
аналог www.ich-fllieg-billig.de Требования Технологии PHP/AJAX/MySQL Браузер фактические версии Firefox и IE должны поддерживаться Система должна поддержать многоязычность Логика работы Пользователь выбирает начальный и конечный пункт, переходит к календарю где ему ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Жду предложений, краткое описание проекта в аттаче www.ich-flieg-billig.deВеб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть проблема: в томкэте - я скачал demo.war и распаковал в папку демо в webapps - но томкэт гад ругается и вооще не хочет запускаться (еще прописал в server.xml пути). demo.war - это демка jsp-хи под Kapow ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
нужно сделатъ Лого, Валлпапер, рингтоне + простую игру для ханды (J2МЕ) на базе готовой - например Тетрис или Пакман - надо будет настроитъ графику и поменятъ логоМобильные приложения5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
настройка tomcat5 с возможностью дальнейшего администрирования удаленного сервераНастройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
разработка баннеров на флеше пример, http://www.film-tv-video.de, правая колонка.Баннеры21 заявкаЗакрыт17 лет назад
необходима оценка стоимости и сроков. СРОЧНО!!!Разработка игр2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Открыта вакансия программиста для работы в офисе в городе Минске. Заинтересованных просьба высылать резюме и примеры работ (или ссылки на них) на [email protected]Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен шаблон сайта бытовой техники. Структура: Шапка - сверху(слева логотип(придумать)+ "Хаблс"(название компании) справа контактные телефоны, адрес ) Горизонтальное меню ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад