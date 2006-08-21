west3co

Гость west3co

 
NaN летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Выполнение разовых проектов

    Требуется слаженная команда программистов, который могли бы выполнять проекты на PHP, JS, SQL Опыт обязателен. Умение разбираться в любых системах для их интеграции со скриптами. На данный момент есть несколько проектов на PHP, один проект-разработка под телефон Blackberry. Обязательно ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Веб проекты

    Добрый день, Нужен человек из Минска для реализации 1-го из проектов, который бы мог ВАЖНО: приезжать в офис и выполнять его на месте. Возможность дальнейшего трудоустройства, либо сотрудничества на такой же основе либо удаленной по другим ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подключение к ассист

    Необходимо интегрировать АССИСТ в Существующую Интернет-витрину, с админпанелью просмотра и отмены транзакций. Сам интернет-магазин написан на asp/

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флеш-плеер

    $500

    Есть система фото-комьюнити сделанная на пхп, туда надо интегрировать возможность показа видео, сервер линуховый, выделенный, можно установить любое программное обеспечение. Что требуется флеш-плеер, а-ля youtube, для проигрывания video on-demand или streaming(это пока не принципиально), пользователи загружают ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист

    нужен php программист смарти, пир и т.д. Рассмотрю все предложения, предпочтения отдаются Минску, с возможностью последующего перевода в штат.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Система поиска дешевых билетов

    аналог www.ich-fllieg-billig.de Требования Технологии PHP/AJAX/MySQL Браузер фактические версии Firefox и IE должны поддерживаться Система должна поддержать многоязычность Логика работы Пользователь выбирает начальный и конечный пункт, переходит к календарю где ему ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Игрушечка

    $1000

    нужно сделатъ Лого, Валлпапер, рингтоне + простую игру для ханды (J2МЕ) на базе готовой - например Тетрис или Пакман - надо будет настроитъ графику и поменятъ лого

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист

    $1000

    Открыта вакансия программиста для работы в офисе в городе Минске. Заинтересованных просьба высылать резюме и примеры работ (или ссылки на них) на [email protected]

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад