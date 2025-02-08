💻 Frontend Developer ( React.js )
Я frontend-разработчик c прекрасными знаниями верстки cms, сrm систем. После ухода из офиса решил податься на фриланс. Предоставляю только качественный конечный продукт, который будет радовать пользователя.
👨💼 О себе:
Опыт FrontEnd разработки: 1.5 года ( 0.5 года проектный, 1 год +, коммерческий )
Имею опыт и способен решать следующие задачи:
- Начинать разработку проектов с нуля
- Создавать и развивать проектную документацию
- Работа с Git и Github
- Разрабатывать эластичную, кроссбраузерную и адаптивную верстку
- Оценить задачу и определить сроки ее выполнения
-Распределение задач между группой людей
-Работа в популярных crm системах
🔧 Основной стэк:
- Html, Pug
- Css, Sass, Scss, Tailwind css
- JavaScript (ES6 modules), TypeScript
- React.js, Redux, Redux-toolkit
- Gulp, Webpack
- Git, Github, Github pages
- ESLinter, JSON, SQLLite
- Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop
📓 Языки:
🇷🇺 Русский — Родной
🇬🇧 English — B2, чтение документации
Портфолио
- Разработка сайта для строительной компаниинет просмотров
- Разработка сайта для онлайн-школы4 просмотра
- Разработка сайта для крупного магазина недвижимостинет просмотров