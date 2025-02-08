💻 Frontend Developer ( React.js )

Я frontend-разработчик c прекрасными знаниями верстки cms, сrm систем. После ухода из офиса решил податься на фриланс. Предоставляю только качественный конечный продукт, который будет радовать пользователя.

👨‍💼 О себе:

Опыт FrontEnd разработки: 1.5 года ( 0.5 года проектный, 1 год +, коммерческий )

Имею опыт и способен решать следующие задачи:

- Начинать разработку проектов с нуля

- Создавать и развивать проектную документацию

- Работа с Git и Github

- Разрабатывать эластичную, кроссбраузерную и адаптивную верстку

- Оценить задачу и определить сроки ее выполнения

-Распределение задач между группой людей

-Работа в популярных crm системах

🔧 Основной стэк:

- Html, Pug

- Css, Sass, Scss, Tailwind css

- JavaScript (ES6 modules), TypeScript

- React.js, Redux, Redux-toolkit

- Gulp, Webpack

- Git, Github, Github pages

- ESLinter, JSON, SQLLite

- Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop

📓 Языки:

🇷🇺 Русский — Родной

🇬🇧 English — B2, чтение документации